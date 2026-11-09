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宛如飄浮天際的白色彩帶，水湳再添空中新地標！台中市政府斥資約 6 億元打造的「水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」今(9)日正式動土。這條長達 275 公尺的景觀空中廊道，不僅無縫串聯台中國際會展中心、水湳轉運中心、台中綠美圖與中央公園四大核心，更兼顧通行安全與夜間光影美學，預計民國 117 年底完工啟用。市長盧秀燕出席典禮表示，水湳經貿園區幅員廣闊，中央公園面積更是台北大安森林公園的 2.58 倍。隨著會展中心與綠美圖陸續啟用，兩館累計參訪人次已近 500 萬，但各場館相隔數百公尺，大型展覽期間人車交會頻繁。市府借鏡新加坡、香港等國際城市的立體動線經驗，投入相當於興建一座運動中心的經費打造人行廊道，造型宛如「飛龍在天」，兼具遮陽避雨與景觀美感，徹底落實人車分流，減少市民穿行馬路的危險。台中市建設局長陳大田說，該通廊全長約 275 公尺、寬 6.4 公尺，外觀以白色流線設計呼應鄰近的科湳愛琴橋，白天如白色彩帶勾勒天際線，夜間則搭配情境燈光與投影展演。為降低地面視覺壓迫感，工程採用輕量化橋墩設計，全線配置薄膜頂蓋，並在兩端及中央公園側設置電梯出入口。此外，廊道沿線規劃 3 處休憩綠化平台，讓民眾在安全往返各館之餘，也能駐足俯瞰抹茶湖公園景致，並將中央公園綠意延伸至空中，為參展商務客與休閒遊客提供兼具美感與便利的無障礙步行體驗。