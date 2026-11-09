我是廣告 請繼續往下閱讀

中廣前董事長趙少康日前表態支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，更直言不怕被國民黨中央黨紀，考紀會主委張雅屏昨則要他知所進退。趙少康今（9）日撂話，若黨中央覺得他希望促成藍白合是錯的，他這時自我了斷、知所進退主動退黨對蔣萬安、李四川、柯志恩等候選人選情有幫助，「請黨中央講一句話，我立刻知所進退、自我了斷，立刻退出國民黨，祝福國民黨能夠千秋萬世、一統江湖」。趙少康說，他昨天開了兩個多小時的車到竹北給邱臣遠站台，主要是希望促進藍白合，國民黨中央一直認為藍白沒有喬好合作，範圍侷限在竹北不要擴大到全省，怎麼可能！台灣網路媒體、社群這麼發達，怎麼可能其他地方不知道，當然有影響。趙少康說，數月前國民黨形勢大好，蔣萬安超過對手20到30個百分點，民進黨在北市甚至推不出人來，市議員提名也很保守，當時國民黨新北市長候選人李四川民調也非常高，但今天《聯合報》民調，李四川還輸3%，情況改變了啊，所以當時的決策是錯的。趙少康說，他去是希望從新竹做起藍白合，然後產生全台的效應，如果說這樣做違反黨紀，國民黨中央大可開除他，但它現在不想弄髒自己的手，所以要它知所進退、自我了斷，他要請黨中央自己衡量，只要告訴他一句話「這個時候你趙少康，最好自我了斷、知所進退，不要在那邊賴著不走」，只要講一句話，他立刻就知所進退。