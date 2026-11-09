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從豐原到梨山，167公里的蜿蜒山路，單趟就要5個半小時。這是被稱為公車界「鐵人路線」的865路，而方向盤後的駕駛長余佳德，一握就是將近40年。身為全台行駛公路海拔最高的公車司機之一，余佳德的日常是深入海拔2000公尺的高山。遇上寒冬大雪，得蹲在雪地親手為輪胎繫上雪鏈；遇上連假櫻花季，更是犧牲與家人團圓的時間加班疏運。對他來說，沿途的每座彎道、每個站點，都像地圖一樣刻在腦海裡。余佳德笑著說，這班車，是梨山居民出門看病、孩子上學、採買物資的唯一依靠「小時候看著部落孩子搭車上下學，長大回鄉又坐上我的公車，那句熟悉的問候最讓人珍惜。長年「出門一趟就是兩天」，余佳德甚至曾因中橫坍方受困山區近一星期。談到明年即將退休，他坦言滿是不捨。幾十年來，眼睛盯著路況、心思繫著乘客，明明每天路過人間仙境，卻從沒好好停下腳步欣賞。余佳德笑說，退休後不當司機了，我要當個普通乘客，上山好好看風景！台中市政府交通局日前特別頒發金運獎「終身奉獻獎」，局長葉昭甫向這位高山傳奇致敬，他是這座城市的無名英雄，把40年青春奉獻給了台中。