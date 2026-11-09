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突發文喊「洋流太棒了」、「我們繼續演」、「快完結篇了」

蔣萬安：德哥就是這樣 每天都在聯絡

沈伯洋也看不懂：像在寫新詩

陳永德親解：洋流真的很厲害

戴錫欽籲勿過度解讀：等選後他自己揭曉

九合一選舉倒數，台北市民政局長陳永德昨突然發文寫下「洋流，太棒了，恭喜你」，更稱「蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了！」引發外界聯想是否在暗指？對此，市長蔣萬安今（9）日回應，陳永德「就是這樣的風格」，強調2人每天都保持聯絡；民進黨候選人沈伯洋則坦言，陳永德寫文章「滿像在寫新詩的」，他有點難以解讀。陳永德10月底才曾發文「局爸回家了，也請假了」，引起外界聯想是否將在選前投入輔選？未料他昨晚又再度發文：「洋流，太棒了，恭喜你，還有大家的支持，明明知道這場戲，我們繼續演，這個月我吃素，蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了！」隨後又自行留言「因為不好看嗎？」更加引人揣測。而在貼文底下有民眾留言支持沈伯洋，陳永德回覆「不急，順市民的意，阿彌陀佛，等結果，選舉過後，大家平安」；另有人留言稱蔣萬安快下台，他則回應「選後大家做個朋友吧！我再告訴你為什麼？」一連串留言讓外界摸不著頭緒，如霧裡看花。針對陳永德神秘發文，蔣萬安今出席活動時，被問到如何解讀？他表示，「德哥大家也很清楚，他就是這樣的風格」，地方議員與議長應該都相當了解。至於陳永德所說「快完結篇了」，蔣萬安則表示，陳永德仍然堅守崗位、非常用心，也持續和市府並肩為城市與市民服務。他並否認2人關係生變，強調「我們每天都在聯絡、隨時聯絡」。沈伯洋今受訪時也被問到如何解讀陳永德的貼文，他坦言「說真的，我有點看不太出來」，並笑稱陳永德寫文章的方式「滿像在寫新詩的」，所以確實難以解讀。該文真正想表達什麼，可能還是要問陳永德本人比較清楚。而據《自由時報》今報導，陳永德受訪表示，該文其實是在陳述自己最近的心境，但因顧慮行政中立，因此文字寫得比較迂迴。他笑說，「洋流真的很厲害啊」，而選舉確實也快結束，所以寫「快完結了」也沒有錯。對於外界高度關注甚至延伸各種解讀，陳永德則開玩笑表示，「大家怎麼對我的貼文如此關注？下次不寫了。」至於有網友猜測，他因過去與前台北市議長陳健治淵源深厚，可能對蔣萬安團隊處理政壇前輩的方式不滿，陳永德對此否認，反問「怎麼會？」並表示蔣萬安本來就有拜訪行程，4年前也曾拜訪陳健治，自己平時也與陳健治保持聯繫、協助處理選民服務案件。另一方面，今和蔣萬安同場的台北市議長戴錫欽認為，陳永德是地方上受到朝野敬重的政壇前輩，過往服務表現大家有目共睹，他的許多發言也常「發人深省」，真正語意有時需要過一段時間才能理解。戴錫欽指出，陳永德自己已經說選舉後會再說明真正意思，因此現階段不必過度解讀。究竟是在稱讚「洋流」、暗酸沈伯洋，或另有所指，除非陳永德本人明確說明，外界都不宜過多揣測。