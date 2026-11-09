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中廣前董事長趙少康昨赴新竹站台民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，引爆黨紀問題。他今（9）日拋出震撼彈，若他希望促成藍白合是錯的，此時自我了斷對國民黨選情是有幫助的，他立刻知所進退、自我了斷退出國民黨。同時他也爆料，國民黨中央現在已經替敗選在找戰犯了。趙少康日前表態支持邱臣遠，更嗆不怕被開除，國民黨考紀會主委張雅屏昨則點名趙少康，稱後果要自己擔，若已無意承擔黨員的義務，就該知所進退，這是選擇，並不需要涉及黨紀。趙少康今則回嗆，如果他希望促成藍白合是錯的，此時他自我了斷、知所進退，對台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川、高雄市長候選人柯志恩、新竹縣長候選人徐欣瑩有幫助的，請黨中央說一句話，他立刻退出國民黨。媒體追問，昨天蔣萬安也有拍影片替邱臣遠「加油」，但張雅屏的臉書卻沒有提到蔣，遭質疑是大小眼、針對他？趙少康則爆料，他們現在已經在準備找戰犯了啦，就他了解，黨中央包括一些外圍組織，都已經開始在那邊埋伏筆了，萬一選不好的話呢，已經開始準備找戰犯了。至於若國民黨選得不好，誰該自我了斷？趙少康說，現在都希望國民黨選得好，他現在所做的努力，週末這樣連跑這麼多場，也就是希望國民黨能夠選得好，還有二十天，大家好好努力，特別藍白如果真的能夠合作、同舟共濟有共同的目標，2026要贏，2028也要贏，那這樣的話是會贏的