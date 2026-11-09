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▲土城區中山路18號9日上午發生火警，警消利用雲梯車將5樓相對安全區員工（男、約50歲）救出。（圖／翻攝畫面）

正崴精密（2392）位於新北市土城區中山路18號的廠辦，今（9）日上午發生火警，消防人員出動47輛消防車、102人前往搶救，並於上午9時26分救出受困員工。正崴發言人表示，公司已啟動安全應變機制並成立危機應變小組，初步盤點無人員傷亡，但詳細受損範圍、財務損失及保險理賠金額仍待後續盤點。據了解，火警於上午8時許發生，現場為7樓建築物，火煙從5樓冒出，因現場有鋰電池燃燒，增加消防搶救難度。消防人員上午9時26分以雲梯車救出受困員工，患者為預防性送醫 送土城長庚，並於上午10時許控制火勢，同步提醒土城區及鄰近區域關閉門窗，出門配戴口罩。正崴發言人劉素芳表示，事故發生後，公司立即疏散廠內人員並通報消防單位，同時成立危機應變小組配合現場救災。至於起火原因，仍待消防單位調查鑑定。對於市場關注的營運及財務影響，正崴表示，詳細受損範圍、財務損失及保險理賠金額，將於後續盤點後說明。目前尚未公布受損設備、存貨及生產線影響程度，也未提供復工時程。正崴並表示，後續最新進展將依規定透過公開資訊觀測站發布重大訊息，向投資大眾及媒體說明。由於火災發生於公司廠辦，後續仍須觀察受損區域是否涉及生產設備、原物料及成品，以及是否影響客戶交貨與公司營運。