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輝達執行長黃仁勳捲入與中國女間諜黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）的桃色風暴，黃仁勳8日發出公開信坦承自己外遇，並向家人與員工致歉，引發全球震撼。輝達目前已進行調查，但也強調目前尚無證據顯示美國國安或公司機密已遭損害，黃仁勳也將繼續掌舵輝達，日常營運不會中斷。究竟黃仁勳的輝達CEO職位是否可能受到影響？華爾街分析師也給出看法。根據路透報導，輝達週日表示，在媒體報導指稱執行長黃仁勳與一名向北京傳遞情資的中國籍女商人關係密切後，公司董事會正展開調查，以釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的鎖定目標。黃仁勳在一封致員工的信件中坦承對妻子不忠，並表示會為自己的行為「承擔全部責任」；輝達則表示，執行長仍致力於維持領導地位，公司營運不會中斷。分析師指出，此一事態發展可能對該晶片大廠的股價造成壓力，先前因外界擔憂人工智慧（AI）榮景的持續性，該股已出現大幅下跌，同時也可能引發外界質疑黃仁勳能否繼續掌舵輝達。《紐約時報》上個月報導，黃仁勳與新加坡企業 Megaspeed 的前高階主管黃樂（Alice Huang）有進一步關係；美國當局經調查後認定該女為中國情報人員。Megaspeed 曾向輝達採購 AI 晶片，該公司因涉嫌協助北京取得遭禁止出口至中國的先進 AI 晶片，遭到美國當局嚴格審查。輝達與黃仁勳即將面對的調查是否會衝擊市場，或是黃仁勳的CEO職位？華爾街知名大多頭、Yorkville Ives & Co. 合夥人兼資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）表示，「根據董事會的調查結果，黃仁勳顯然存在被解除執行長職務的風險，這將為股價增添變數，因為他在輝達的全球發展佈局與策略中扮演著舉足輕重的角色。」艾夫斯認為，「這對黃仁勳來說是個聲譽受損的時刻，至少會引發多場國會聽證調查，並對股價形成長期壓抑」，他也研判，這項消息還將加深外界對輝達向中國銷售晶片的監管力道。交易平台 eToro 首席分析師吉爾伯特（Josh Gilbert）指出，輝達崛起的每一步都有黃仁勳的印記，因此對其職位的任何質疑都將引發股東密切關注。吉爾伯特補充，「雖然調查可能會打擊市場情緒，但除非導致最高領導層換人，否則不會改變長期走勢；而一旦換人，那將完全是另一回事。」另據MarketWatch報導，研調機構Bernstein分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）則認為，現在這種情況可能凸顯了輝達隱而未現的關鍵人物風險，若黃仁勳不願或不能領導，目前還不清楚誰能夠接任。他也提到這件事的另一角度，輝達多年來一直在強力期盼對中國的晶片銷售，他認為照理說不需要太多「鼓勵」就會這樣做。他和艾夫斯都認為，這種情況可能會在一段時間內為輝達的股價蒙上陰影。