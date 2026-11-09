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▲嶺東科大印尼籍學長姐用歌舞表演歡迎新生加入嶺東大家庭。（圖／嶺東科大提供）

▲陳仁龍校長致詞，學校將持續拓展國際交流合作，讓學生在專業學習之外，也能開拓視野。（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學今天舉辦境外新生始業式，迎接本學期214名境外新生，全校境外生總數達510人。為協助學生適應在台生活，校方整合心理諮商、居留及工作許可等資訊，並邀警方向新生宣導防詐騙、交通安全與打工陷阱，協助異地求學的學生安心就學。始業式在校歌演奏中揭開序幕，印尼籍學長姐以融合傳統與現代元素的舞蹈迎接新生，透過表演分享家鄉文化，也讓新生有機會認識校內不同文化背景的同學。校長陳仁龍表示，國際化不只是境外學生人數增加，更重要的是不同文化背景學生之間的互動，從中學習尊重多元、理解差異，培養跨文化溝通能力。學校將持續拓展國際交流合作，讓學生在專業學習之外，也能開拓視野。境外生初到台灣，除了課業，也須面對語言、文化與生活習慣的差異。校內諮商中心在活動中介紹心理諮商及生活適應輔導資源，讓學生了解遇到壓力時可尋求的協助。校方另邀內政部移民署台中市第一服務站，說明居留簽證、工作許可及相關法規；台中市警察局第四分局則針對交通安全、防詐騙及打工陷阱進行宣導，提醒學生留意生活與求職風險，建立自我保護意識。國際事務處長陳建成表示，境外學生遠離家鄉來台求學，除課業支持，也需要生活適應與行政協助。國際事務處將透過入學輔導、生活關懷及跨單位合作，協助學生處理求學期間的各項需求，逐步融入校園。校方表示，目前境外生包含外國學生、僑生及香港學生，未來將持續完善學習與生活支持機制，並透過交流活動，增加本地生與境外生彼此認識的機會。