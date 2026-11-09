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熱銷超預期、第二波聯名有望？

寶可夢主動接洽合作

展覽現場則分成三類排隊規劃

一、 購買寶可夢商品全套(1組)的號碼牌，共計發放1,200張號碼牌。

二、 購買寶可夢零星品項商品及2張小全張的號碼牌，共計發放500張號碼牌。

三、 新郵票品及其他集郵商品。

中華郵政因應「臺北2026世界郵展」推出寶可夢集郵商品，上週4日開放預購商品全數秒殺，更出現不少黃牛高價轉賣。相關商品將在20日世界郵展首日發放號碼牌，並且6間寶可夢主題郵局也開放民眾購買。中華郵政表示，活動現場將有人員控管秩序，未來會持續關注不同IP合作；而這波聯名商品確定無法再追加數量。中華郵政本次推出寶可夢集郵商品 ，包含便利包拉鍊袋組、分類存錢筒、郵票珍藏組、精靈球郵差包、明信片組、日期印章、折疊推車等；購買商品全套組售價3200元。另有「寶可夢郵票小全張」限量30萬張、售價90元。中華郵政本次開放六成貨量給「i集郵」網站線上預購，其餘40％貨量保留給實體郵局，以及「台北2026世界郵展」現場銷售。相關商品大受好評預購網站至少要排隊1個多小時才可進入，商品開賣後隨即完售。中華郵政董事長王國材指出，由於與日本寶可夢公司的授權合約已確定，無法再追加生產，但只要有完成預購民眾，都能如期取得商品。中華郵政經營策略側記委員會副主任委員康嘉芳指出，此次與寶可夢合作的授權銷售期間為半年，商品銷售表現確實超出預期。至於是否推出第二波商品，目前仍有待未來規劃，但中華郵政近年持續關注不同IP合作機會，未來也會朝多元方向發展，滿足不同族群需求。康嘉芳也說，此次合作是由寶可夢台灣代理商主動接洽中華郵政，郵票本身具有國家名片的意義，因此除了發行郵票，也會搭配相關周邊商品發行。寶可夢集郵商品將在全臺901郵局、世界郵展現場、6間寶可夢主題郵局及i集郵發售。 郵票發行首日設置3場臨時郵局（世界郵展現場、臺中民權路郵局、新興郵局）、6間寶可夢主題郵局（臺北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、臺中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（臺北信義郵局、臺北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局），歡迎民眾前往現場參與。排隊隊伍位在世貿1館8號入口處（市府路）；第一、二類入場號碼牌自當日上午11時起發放，每人限領1張；第三類請依現場規劃排隊，並由工作人員引導入場。