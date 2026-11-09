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輝達執行長黃仁勳坦承對妻子不忠，婚外情對象黃樂（Alice Huang）更被美方指為中國間諜，消息震撼全球。網紅「德州媽媽」發文直言，這場風波已經不只是企業家的私生活爭議，背後還涉及先進AI晶片出口管制與情報滲透疑雲，最嚴重可能牽動美國國家安全，甚至影響輝達股東信心，她也苦笑詢問：「明天要跟我一起外帶一份公園大冰土的人，是不是變多了？」德州媽媽表示，如果只是一般婚外情，黃仁勳向妻子及家人道歉後，事件或許仍能被視為私人感情問題，股民受到的衝擊也可能較小。然而女方黃樂曾任新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管，美國官員據報認定她是中國情報資產；該公司又因採購輝達AI晶片，遭到是否協助中國規避出口限制的質疑，讓這段關係迅速升高至國安層次。德州媽媽推測，黃仁勳未必事先知道對方的情報背景，可能以為遇到紅顏知己，最終卻落入為他量身設計的「美人計」。她感嘆：「一個人沒有被騙，只是還沒有遇到量身訂做的騙局。」不過，這部分屬於她個人推論，目前並無證據顯示黃仁勳知情參與情報活動。這起事件曝光後，美國眾議院3個委員會主席已聯名要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報，說明他與黃樂的互動，以及輝達如何防範外國勢力接觸敏感技術。輝達董事會也宣布成立獨立委員會，委請外部律師調查黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。黃仁勳則在發給員工的信中承認對妻子不忠，表示自己的行為傷害妻子與孩子，沒有任何藉口，並承諾全力配合調查。不過輝達董事會強調，目前沒有理由相信美國國安或公司機密曾遭洩露；黃仁勳是否違反出口管制、洩漏技術資訊，現階段也尚無定論。德州媽媽也注意到，兩人的部分合照疑似在台灣拍攝，身邊還出現不少友人，互動看來並未刻意避嫌，讓她質疑周遭人士是否早已知情。她更開酸，黃仁勳工作繁忙仍能維持婚外情，「羅志祥『時間管理大師』的頭銜要讓賢了」。文章最後，德州媽媽感嘆，貝佐斯、比爾蓋茲等富豪都曾建立愛妻形象，最後仍爆出感情爭議。她也提醒，不該因為伴侶沒有外遇便大力讚揚，「有些人不是不渣，是渣不了」，並隔空祝福黃太太能擁有離開不忠關係的能力，甚至早日「晉升富豪榜」。