我是廣告 請繼續往下閱讀

蚵仔煎洋芋片又禁言！解放11天再被老闆下禁令：不准說話

▲華元食品今（9）日突然發出禁言令公告，表示「蚵仔煎洋芋片、野菜園，除發布貼文外，其餘互動一律無限期禁言。荷包蛋洋芋片，禁言六小時」，並強調以上處分即刻執行。（圖／Threads@hwayuanfoods）

華元祭出無情禁言令！蚵仔煎偷抗議「判決不公」

▲蚵仔煎洋芋片再度被下禁言令，並在Threads帳號自介更新「判決不公，無情禁言」。（圖／Threads@hypotato_chips）

蚵仔煎洋芋片為什麼爆紅？留言只回6字「卻累積破萬人追蹤」

▲蚵仔煎洋芋片過去不論被問什麼，只會回應「蚵仔煎洋芋片」六個字，並搭配各種迷因圖照片，荒謬互動方式讓其追蹤人數大漲好幾倍。（圖／翻攝自Threads@hypotato_chips）

「蚵仔煎洋芋片」是華元食品旗下人氣最高的Threads帳號，最初創立時原本被老闆嫌棄「嘴碎會引起公關危機」，只能回覆「蚵仔煎洋芋片」6個字卻爆紅，直到10月27日才解封，開放有限度正常發言。不料短短11天，「蚵仔煎洋芋片」又遭老闆華元食品下禁言令，就連「野菜園」也遭殃，連申訴期間都不准說話，讓蚵仔煎小編無奈寫下「判決不公」，引發網友熱議。知名老牌零食大廠華元食品旗下洋芋片眾多，其中「蚵仔煎洋芋片」小編在Threads擁有極高人氣，過去因被老闆警告「嘴碎會引起公關危機」而被下禁令，但在10月27日開放有限度地正常說話後，「蚵仔煎洋芋片」開始與同是華元食品旗下的「荷包蛋洋芋片」互嗆開戰，就連華元食品都出面勸架「請同仁注意發言。」但蚵仔煎洋芋片才解封11天，華元食品今（9）日突然發出禁言令公告，表示「蚵仔煎洋芋片、野菜園，除發布貼文外，其餘互動一律無限期禁言。荷包蛋洋芋片，禁言六小時」，並強調以上處分即刻執行，雖然可以進行申訴，但申訴期間也不准說話。至於為什麼連「野菜園」帳號也跟著禁言，主要是因野菜園小編已離職，由蚵仔煎洋芋片小編代替接管，因此帳號才連帶被下禁令。貼文曝光後，吸引網友留言討論，「留友看華元的員工被禁言，華元爸爸的威嚴」、「這樣我的樂趣就沒有了，可以考慮一下偶爾把仔煎放出來嗎」。值得一提的是，華元食品下了禁言令後，蚵仔煎洋芋片Threads帳號介紹也默默更新，「2026/11/07 判決不公，無情禁言」，而蚵仔煎帳號最後一篇發文也停留在11月6日，讓台灣人笑翻「有限度到無限禁言只需要2週的時間」、「仔煎小編才自由了短短幾週，又被封印了」。蚵仔煎洋芋片是近期最火紅的Threads帳號，其在7月29日開通帳號，小編在自介寫道「老闆說我嘴碎會引起公關危機，所以只准我說『蚵仔煎洋芋片』」，無論網友問什麼問題，小編通通只能回應「蚵仔煎洋芋片」六個字，並搭配各種迷因圖照片回覆。這種荒謬又幽默的互動方式迅速病毒式擴散，吸引各大通路及其他品牌的小編加入戰局。值得一提的是，短短7天內「蚵仔煎洋芋片」帳號便吸引超過2.4萬人追蹤，累積破900萬次瀏覽，讓這款熱賣近40年的國民零食重新回到大眾眼前。