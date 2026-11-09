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▲大稻埕創意街區發展協會副理事長吳孟寰表示「秋穫季的核心精神：秋收、感恩、謝平安，以城隍爺守護在地的精神串連活絡大稻埕店家。」(圖／林天佑攝影)

▲AI宮廟少女宮祈緣在市集攤位替遊客推薦在地店家、介紹招牌商品，吸引遊客駐足。(圖／林天佑攝影)

▲宋坤傳藝帶來精彩舞獅與傳統藝陣熱鬧遊街，替本次大稻埕秋穫季與街區帶來活力。(圖／林天佑攝影)

▲來自沖繩宜野座村的獅鼓聯隊， 充滿活力的小朋友們帶來傳統 Eisa（エイサー）太鼓與沖繩舞獅演出。(圖／林天佑攝影)

台北時尚與流行文化的發源地大稻埕，秋季最大盛事「2026大稻埕秋穫季」於11月1日至11月8日登場。活動由大稻埕創意街區發展協會主辦、經濟部商業發展署指導，以在地產業文化與商圈共榮為核心，串聯金曲時裝秀、台日文化交流、品牌創意美食、職人導覽與公益捐血，讓百年街區從傳統產業聚落走向跨域創新與國際交流。今年的街區裡，還多了一位特別的導覽員。11月7日至11月8日，橘子集團（Gamania）旗下 AI VTuber 宮祈緣在秋穫季市集攤位中設攤，以中、英、日三語為遊客推薦大稻埕街區商家，並依照遊客的外型與穿搭推薦在地體驗，把 AI 應用從室內展場帶進真實的街區人流。大稻埕曾是台北布業、茶葉與南北貨的重要集散地。11月7日在永樂廣場登場的金曲時裝秀，集結在地品牌、設計師與金曲歌手，把伸展台變成音樂與街區文化的舞台。「台北大稻埕×東京高圓寺」文化交流邁入第三年，高圓寺的得獎咖哩店家跨海推出台灣限定料理。11月8日，沖繩太鼓獅將與宋坤傳藝來一場鼓藝獅藝PK，一路踩街到台北霞海城隍廟。此外，聯華食品可樂果攜手五間在地店家推出限定創意餐點，集點活動延續至2027年1月31日。還有在地職人與YouTuber帶路的散步行程、永樂市場的布袋戲大型毛線裝置，以及11月8日捐血一袋換300元商圈消費券的公益活動，讓遊客在大稻埕的每一條巷弄都有停下腳步的理由。在熱鬧的街區裡，宮祈緣扮演的是街區嚮導。遊客走近攤位，她會透過鏡頭辨識遊客的外型與穿搭，再用對方熟悉的語言推薦適合的店家與活動。穿著古著風的遊客，她推薦布市與老布行；拿著相機的旅人，她推薦在地的扮裝租借，順便告訴你今天有哪些活動值得拍，例如沖繩太鼓獅踩街；第一次來台灣的日本遊客，她用日語介紹茶行、南北貨與伴手禮老店。身為宮廟少女，宮祈緣和大稻埕的連結也格外自然。這座以台北霞海城隍廟為信仰中心的街區，廟宇文化與商業生活本就緊密交織。宮祈緣這個 IP 的初衷，是走進台灣的廟宇與社區，挖掘在地的故事、人情與滋味，再說給更多人聽。她曾以AI VTuber 身分化身「數位香燈腳」完成白沙屯媽祖進香 8 天 9 夜，創下全台首例。她也曾在台南漢堡節以專屬漢堡籤和民眾互動，並在 COMPUTEX 2026 以客語擔任美食導覽員。這一次，她把多語導覽的能力帶上大稻埕的街頭。AI 虛擬人多半出現在展場和會議廳裡，那裡燈光可控、動線固定，觀眾也是為了看科技而來。街區不一樣。「虛擬人在展場表現好，有很大一部分是環境幫的忙：觀眾是專程來看科技的，燈光、動線、網路也都事先控制好。」橘子集團 原創中心總監胡明顒表示，街區沒有這些條件，人潮與噪音會影響收音和辨識，遊客的語言與來意也各不相同。「她一定會有聽不清楚、答得不好的時候。但如果 AI 要對人真的有用，就得走出展場，更在地化，到人們生活的地方去學。」胡明顒說，宮祈緣從白沙屯進香、台南漢堡節一路走來，每到一個地方，做的都是同一件事：先認識那裡的人和故事，再把它們說給更多人聽。「我們想做的不是一個什麼都知道的 AI，而是一個懂在地的 AI。大稻埕的老闆們把這條街的故事講了一輩子，但很多遠道而來的遊客聽不懂。如果宮祈緣能用中文、英文、日文把這些故事好好說出去，讓更多人因此走進這條街，這就是我們心裡 AI 和在地最好的樣子。」橘子集團原創中心表示，這次駐點將持續驗證 AI 虛擬人在商圈導覽、觀光推廣與多語服務上的應用。未來也將開放商圈、觀光單位與品牌合作，把這套在地推播模式帶進更多社區與街區，讓 AI 不只停留在展場裡，而是走進人們生活的地方。百年街區的故事一直都在，這一次讓 AI 幫忙跨過語言的界線、深入在地街區。