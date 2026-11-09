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中廣前董事長趙少康昨赴新竹替民眾黨竹北市長候選人吳旭智站台，由於國民黨也有候選人吳旭智，引發爭議。趙少康今（9）日直言，吳旭智是很優秀的人，當然也要加油，但他是看大不看小，大局比較重要，國民黨要想遠，短視近利是不可以的。至於是否願去替吳旭智站台，趙少康坦言，到竹北要開車2個鐘頭很遠，而且「我覺得他們真的不需要我站台」，他去支持邱臣遠，其實支持的是藍白合。趙少康說，個人其實不重要，大局比較重要，這次2026藍白不合就選不贏，藍白合才能夠選贏，另外立法院民眾黨8人加到哪邊，哪邊就過多數，民眾黨8人非要加在國民黨這邊嗎？民進黨不會爭取他們嗎？2028呢？2028選舉藍白要不要合？還是像2024一樣各搞各的，兩敗俱傷？國民黨要想遠、想大，不能只短視近利、這是不可以的。媒體追問是否願意幫吳旭智站台？吳本人滿期待的。趙少康說，昨天到竹北就開了兩個鐘頭車，去兩個鐘頭，回來一個半鐘頭，很遠啊。而且，「我覺得他們真的不需要我站台啦」，他昨天支持邱臣遠，其實支持的是藍白合。很重要的「我真的講個人真的不重要，整體比較重要，我去，它是一個象徵性的意義，就是我支持藍白合。所以昨天我也喊支持藍白合，下架民進黨」，這不是藍白最重要的一個目標嗎？這才是大家應該共同努力的方向。趙少康強調，吳旭智很優秀他知道，國民黨當時提名的原因他統統知道了，但是他看的還是大局。