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▲競選連任的議員林霈涵推出「搶救」文宣，籲集中選票，守住藍軍第二席。（圖／競總提供）

台中市東南區市議員選舉席次由5席減為4席，8人競逐，尋求連任的國民黨議員林霈涵推出「搶救」文宣。林霈涵今天表示，2014年第二屆市議員選舉自己曾以700餘票之差落選，當時藍營票源分散是主因，「不能讓歷史重演」，呼籲集中選票，守住藍軍第二席。東南區這次由國民黨提名李中、林霈涵，民進黨提名鄭功進、陳雅惠、何翊綾，另有周啓揚、林英成及楊寶楨投入選戰。在應選席次減少、藍綠之外又有參選人爭取支持的情況下，票源如何分配，成為選戰變數。林霈涵表示，2014年尋求連任失利，是她從政的重要轉折；她認為，當年泛藍票源分散，是落選原因之一。2022年她重新參選，以第五席重返議會，如今選區只剩4席，必須爭取更多支持，才能跨過連任門檻。她指出，這次除面對民進黨3位提名人競爭，也有具藍營背景及女性參選人爭取選票，因此不敢輕忽。推出搶救文宣，是希望提醒支持者，不能因現任身分就認為選情穩定。文宣也列出台中市長盧秀燕及國民黨台中市長候選人江啟臣的支持。盧秀燕先前出席林霈涵與江啟臣聯合競選總部成立活動時，以「五星級議員」肯定她的問政與地方服務，也請託支持者積極催票。針對選戰中的「穩當選」、分票及配票等說法，林霈涵呼籲支持者不要掉以輕心。她表示，12年前落選的經驗，讓她更珍惜服務地方的機會，也希望以過去4年的問政與服務爭取認同。林霈涵說，自己與團隊持續爭取地方建設，盼選民檢視任內表現，在11月28日投票支持，讓她有機會繼續留在議會，為東區、南區服務。