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姓名、電話遭外流 信用卡等交易金流守住

主動通知受影響消費者 信中沒有任何連結

今（9）早數位發展部部長林宜敬透露，不只電商91APP遭駭客入侵，企業資安事件至少還有5、6家業者被害。易遊網下午發聲明稿，7日偵測到會員中心出現外部異常網路攻擊行為，部分歷史訂單聯絡資料遭不當取得，影響人數超過69萬人；已依個人資料保護相關法令在法定時限內向主管機關及警政單位通報，後續將全力配合司法調查。易遊網表示，當下偵測異常後，立即啟動資安防禦與應變機制，並完成異常流量攔截與阻斷，同步委請外部第三方資安專業團隊協助調查及數位鑑識。初步清查遭不當取得資料可能包含姓名、電子郵件、聯絡電話及商品訂購資訊等。另，因為訂單資料與金流交易系統採分離管理，本次事件無涉及信用卡卡號、安全碼及帳號登入密碼，也不包含消費者護照號碼與身分證字號，不影響任何交易金流安全。易遊網已主動透過簡訊及電子郵件通知受影響之消費者，提醒相關風險及防詐注意事項。由於詐騙集團可能利用訂單資訊，假冒客服或銀行人員，以「訂單異常」、「重複扣款」等理由誘導消費者提供信用卡資訊、簡訊驗證碼，要求操作ATM及點擊不明連結，請勿依陌生來電或訊息指示提供個人金融資訊或進行交易操作。易遊網絕不會透過客服電話、簡訊或電子郵件要求消費者提供帳戶密碼、簡訊驗證碼，或操作ATM解除分期付款。另特此說明，本次資安事件通知簡訊及電子郵件均不附帶任何網址連結，再次呼籲消費者務必提高警覺，請勿點擊不明連結，或依陌生來電及訊息指示提供個人金融資訊、進行交易操作。如有任何疑慮，請透過易遊網官方客服管道查證（412-8001，手機請加02），或撥打165反詐騙專線。