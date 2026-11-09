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輝達執行長黃仁勳與中國女間諜黃樂（Alice Huang）的桃色風暴延燒，黃仁勳8日親自證實出軌，並向家人與員工致歉。中國情報機構使用美人計的手段眾所皆知，過去包含美國國會議員與多國政界高層都曾正面接招，前日本首相安倍晉三也屢次遇上美女間諜接觸，而他在不斷拒絕後，中國竟突發奇想出奇招。根據日本《週刊現代》報導，日本知名製紙業者「大王製紙」的前會長井川意高在2022年受訪時曾透露一段往事，他回憶，當時是安倍晉三遇刺身亡的3個月前，兩人在聚餐時，安倍向他透露了一段自己過去訪問中國時，中國當局「招待」的過程。井川意高表示，安倍晉三敘述了自己與前首相小泉純一郎去中國訪問經歷。在會議結束後，兩人分別被帶往自己的房間休息等待晚宴。當小泉打開房門時，裡面竟已站著一排漂亮的中國美女。然而，當安倍晉三走進分配給自己的房間時，看到的卻是花美男。安倍對他笑說，「我可能被認為有這種愛好」。井川意高認為，由於安倍一直以來拒絕中國由女性人員來接待，因此中國政府可能誤會了他的性取向。日本駐聯合國前經濟社會理事顧問大野寬文去年接受吉野敏明的網路節目訪談時，也曾揭露了中國色誘外交官員的手段，他到中國訪問，返回飯店房間時，已經有一個女生在房間內的床上等他，而且長相非常神似他當時很喜歡的女演員，日語也說的非常流利。主持人也驚訝，中國把他的喜好背景都調查好了。大野寬文則說，可能他無意間跟別人聊到他喜歡那個女演員，但他也強調，自己之前就有聽過類似案例，長官也有特別交代他們要小心，他知道這個甜蜜陷阱一陷下去，就會終身變成中國的奴隸，因此斷然拒絕這道「甜點」。