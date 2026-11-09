被稱為「AI教父」的輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，向妻子、家人及員工公開道歉，黃仁勳好老公、好爸爸神話破滅了嗎？另一半出軌前，真的會出現一些不尋常的行為嗎？英國手機回收比價網站「Compare and Recycle」曾針對2,000名成年人進行調查，整理出最容易讓伴侶懷疑出軌的10大手機使用警訊，其中偷偷持有第二支手機以59%居冠，不讓另一半碰手機、經常刪除聊天紀錄也名列前茅。
輝達執行長黃仁勳於美國時間11月8日發出內部信，坦承自己對妻子不忠，傷害了妻子與孩子，並表示願意承擔責任，希望未來有機會重新贏回家人信任。究竟另一半有沒有出軌，使用手機習慣會不會留下蛛絲馬跡？根據英國手機回收比價網站Compare and Recycle調查，針對2,000名英國成年人進行訪問，了解民眾對網路外遇的看法，以及哪些手機使用習慣最容易引起伴侶懷疑。
伴侶可能出軌的10大手機警訊
調查發現，最令人起疑的行為是「偷偷持有第二支手機」，有59%的受訪者認為相當可疑；其次是另一半想借用手機時，突然變得緊張、防備，占50%；第三名則是經常刪除聊天訊息與通話紀錄，占44%。此外，手機24小時不離身、不願在社群平台與伴侶互加好友，甚至只是習慣把手機螢幕朝下放置，也可能讓另一半懷疑是否藏有秘密。
1.偷偷持有第二支手機（59%）：私下使用另一支手機，卻完全不讓伴侶知道。
2.借手機時態度防備（50%）：只要另一半想借用手機，就顯得格外緊張或抗拒。
3.經常刪除訊息紀錄（44%）：習慣清除聊天訊息、通話紀錄，讓人懷疑刻意隱瞞。
4.手機從不離身（39%）：無論走到哪裡都帶著手機，不願讓手機離開視線。
5.拒絕加入社群好友（33%）：不願與伴侶在Facebook、Instagram等社群平台互加好友。
6.聯絡人名稱旁有愛心（32%）：在特定聯絡人姓名旁加上愛心表情符號。
7.手機通知不停響起（30%）：經常收到訊息或通知，讓伴侶產生疑心。
8.特定App設有密碼鎖（29%）：替通訊軟體或其他應用程式額外設定密碼。
9.手機總是螢幕朝下（26%）：放在桌上時習慣將螢幕反扣，讓旁人看不到通知內容。
10.伴侶在場就開飛航模式（25%）：兩人相處時將手機切換為飛航模式，避免接收來電或訊息。
網路曖昧也算出軌？66%認為和肉體外遇一樣傷人
除了手機使用習慣，調查也發現，66%的受訪者認為，網路外遇造成的傷害，與實際發生肉體外遇同樣嚴重。另有18%表示，曾發現另一半有網路外遇，其中59%的感情最終以分手收場。
至於交往期間繼續使用交友軟體，是否也算出軌？不同年齡層看法明顯不同。18至24歲受訪者中，有71%認為伴侶仍使用交友軟體就是背叛，但65歲以上只有56%抱持相同看法。女性也比男性更在意這類行為，分別有74%及54%認為構成不忠。
調查指出，年輕族群更容易查看另一半手機，18至24歲有35%坦承經常或偶爾查看伴侶手機，65歲以上則只有5%。相較之下，61%的已婚受訪者表示，從來不會查看配偶手機，另有86%表示可以自由使用另一半的手機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
調查發現，最令人起疑的行為是「偷偷持有第二支手機」，有59%的受訪者認為相當可疑；其次是另一半想借用手機時，突然變得緊張、防備，占50%；第三名則是經常刪除聊天訊息與通話紀錄，占44%。此外，手機24小時不離身、不願在社群平台與伴侶互加好友，甚至只是習慣把手機螢幕朝下放置，也可能讓另一半懷疑是否藏有秘密。
1.偷偷持有第二支手機（59%）：私下使用另一支手機，卻完全不讓伴侶知道。
2.借手機時態度防備（50%）：只要另一半想借用手機，就顯得格外緊張或抗拒。
3.經常刪除訊息紀錄（44%）：習慣清除聊天訊息、通話紀錄，讓人懷疑刻意隱瞞。
4.手機從不離身（39%）：無論走到哪裡都帶著手機，不願讓手機離開視線。
5.拒絕加入社群好友（33%）：不願與伴侶在Facebook、Instagram等社群平台互加好友。
6.聯絡人名稱旁有愛心（32%）：在特定聯絡人姓名旁加上愛心表情符號。
7.手機通知不停響起（30%）：經常收到訊息或通知，讓伴侶產生疑心。
8.特定App設有密碼鎖（29%）：替通訊軟體或其他應用程式額外設定密碼。
9.手機總是螢幕朝下（26%）：放在桌上時習慣將螢幕反扣，讓旁人看不到通知內容。
10.伴侶在場就開飛航模式（25%）：兩人相處時將手機切換為飛航模式，避免接收來電或訊息。
網路曖昧也算出軌？66%認為和肉體外遇一樣傷人
除了手機使用習慣，調查也發現，66%的受訪者認為，網路外遇造成的傷害，與實際發生肉體外遇同樣嚴重。另有18%表示，曾發現另一半有網路外遇，其中59%的感情最終以分手收場。
至於交往期間繼續使用交友軟體，是否也算出軌？不同年齡層看法明顯不同。18至24歲受訪者中，有71%認為伴侶仍使用交友軟體就是背叛，但65歲以上只有56%抱持相同看法。女性也比男性更在意這類行為，分別有74%及54%認為構成不忠。
調查指出，年輕族群更容易查看另一半手機，18至24歲有35%坦承經常或偶爾查看伴侶手機，65歲以上則只有5%。相較之下，61%的已婚受訪者表示，從來不會查看配偶手機，另有86%表示可以自由使用另一半的手機。