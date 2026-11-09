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台北市長蔣萬安為搶小草票，日前表態願意選前黃金周出席民眾黨造勢，但傳出民眾黨創黨主席柯文哲因北士科、京華城案仍有心結，影響藍白合作。對此，力促藍白合的中廣前董事長趙少康今（9）日喊話柯文哲，忘了過去小枝小節的恩恩怨怨，努力面前比較重要，「大人有大量，很多事情過了就不必再回頭計較」。趙少康說，柯文哲現在被司法追殺，4年前黃珊珊也曾和蔣萬安同台選舉，選舉多少有些是非恩怨，但大人有大量、宰相肚裡能撐船，過了就過了，很多事情就不必再回頭計較，努力面前。趙少康要柯文哲想想，現在藍白不合、他甚至被司法追殺，如果藍白能夠拿回政權，至少司法要公正，這次選舉司法公正嗎？國民黨的候選人都嚇得不辦競總成立，說萬一參加的人被檢調帶走，搞得人心惶惶，以前司法在選前都盡量自制，除非真的是罪大惡極、太明顯的現行犯非抓不可，否則都是選後才開始偵辦，現在選前一點小事也抓。趙少康說，如果2026藍白再選不好，柯文哲的官司會怎樣？他自己也知道，藍白合作都敢殺你了，你不合作當然更分而誅之，所以要想清楚、柯文哲自己感同身受了，「我覺得過去一些恩恩怨怨、小枝小節就忘了吧，努力面前比較重要」。