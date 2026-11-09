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高雄市左營區1輛汽車，不僅逆向行駛，更在路口停等紅燈，導致數十輛汽車全部靠邊行駛，警方在調閱監視器畫面，確認該輛汽車從左營區環山路南往北行駛後左轉，逆向駛入明潭路西向東車道，明顯違規，可處600元至1800元罰鍰。該案發在8日晚間7點左右，警方沒有接獲報案，但從網路平台得知後，調閱監視器畫面，確認該輛汽車從左營區環山路南往北行駛後左轉，逆向駛入明潭路西向東車道，明顯違規，可處600元至1800元罰金。並通知駕駛人到案說明，並依法製單舉發。從監視器畫面可見，該輛汽車左轉進入明潭路後，遇到紅燈在內側車道停下，此時綠燈左轉的數十輛汽車，全部靠外側車道行駛。等到明潭路綠燈，該輛汽車似乎仍搞不清楚方向，然後左轉翠華路。警方呼籲，駕駛人應遵守道路交通規則及行車方向，切勿逆向行駛，以避免危害自身及其他用路人安全。