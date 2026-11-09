玩電腦遊戲時，你是否曾因為連續按下 Shift 鍵，突然跳出 Windows「黏滯鍵」（Sticky Keys）提示視窗，導致遊戲被打斷，甚至因此輸掉對戰？這個困擾玩家多年的功能，終於迎來改變，微軟（Microsoft）近日在 Windows 11 測試版中加入全新選項，讓使用者可以直接關閉煩人的提示視窗，不必再擔心誤觸。更有趣的是，這個存在長達31年的提示視窗，背後竟與 Windows 經典遊戲《3D彈珠台：太空軍校生》有關。
Shift連按5次超崩潰！微軟終於讓玩家永久關閉提示
根據外媒《Windows Latest》報導，只要在 Windows 電腦上連續按下5次 Shift 鍵，就可能觸發「黏滯鍵」提示視窗，詢問使用者是否要啟動這項功能。對一般使用者來說或許只是小困擾，但對需要頻繁使用 Shift 鍵的遊戲玩家而言，卻可能成為影響勝負的關鍵。
有玩家回憶，過去玩線上遊戲時，必須利用 Shift 鍵切換藥水，卻經常因為誤觸提示視窗而中斷操作，導致角色在戰鬥中死亡無數次。如今微軟終於釋出的 Windows 11 測試版本 Build 26340.9882 及26320.9876 中，加入「不要再透過此快捷鍵開啟黏滯鍵」選項。使用者只要在提示視窗中勾選，再按下「否」，未來連按5次 Shift 鍵就不會再次跳出詢問視窗。
黏滯鍵竟與經典彈珠台有關！31年前就想過加入關閉選項
為什麼 Windows 會出現這個讓玩家又愛又恨的提示視窗？故事可以追溯到1995年，曾參與 Windows 95 開發的微軟工程師 Charles Oppermann 透露，當年負責 Windows 95 的 Brad Silverberg 發現，自己的孩子在玩經典遊戲《3D彈珠台：太空軍校生》時，經常不小心啟動黏滯鍵，因此開發團隊特別設計確認視窗，避免玩家誤觸。
有趣的是，開發團隊早在31年前就曾考慮加入「不再顯示」的勾選框，但當時為了讓更多使用者認識 Windows 的協助工具，最終沒有採用。直到2026年，微軟才終於把這個簡單的功能加回來。
不想再被Shift鍵害死？現在就能手動關閉
事實上，「黏滯鍵」並非毫無用途，這是 Windows 專為不方便同時按下多個按鍵的使用者設計的協助工具。開啟後，即使無法同時按住 Ctrl 與 C，也能透過依序按下兩個按鍵，完成複製指令。
此外，Windows 還有另一項「篩選鍵」（Filter Keys）功能，只要長按右側 Shift 鍵8秒就可能觸發，主要用來忽略過短或重複的按鍵輸入。這次微軟也同步為篩選鍵提示加入不再詢問的選項。
如果不想等新版更新，目前 Windows 11 使用者也可以直接進入「設定」→「協助工具」→「鍵盤」→「相黏鍵」，關閉透過快捷鍵啟動的選項，就能避免玩遊戲時再次被提示視窗打斷。
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根據外媒《Windows Latest》報導，只要在 Windows 電腦上連續按下5次 Shift 鍵，就可能觸發「黏滯鍵」提示視窗，詢問使用者是否要啟動這項功能。對一般使用者來說或許只是小困擾，但對需要頻繁使用 Shift 鍵的遊戲玩家而言，卻可能成為影響勝負的關鍵。
有玩家回憶，過去玩線上遊戲時，必須利用 Shift 鍵切換藥水，卻經常因為誤觸提示視窗而中斷操作，導致角色在戰鬥中死亡無數次。如今微軟終於釋出的 Windows 11 測試版本 Build 26340.9882 及26320.9876 中，加入「不要再透過此快捷鍵開啟黏滯鍵」選項。使用者只要在提示視窗中勾選，再按下「否」，未來連按5次 Shift 鍵就不會再次跳出詢問視窗。
為什麼 Windows 會出現這個讓玩家又愛又恨的提示視窗？故事可以追溯到1995年，曾參與 Windows 95 開發的微軟工程師 Charles Oppermann 透露，當年負責 Windows 95 的 Brad Silverberg 發現，自己的孩子在玩經典遊戲《3D彈珠台：太空軍校生》時，經常不小心啟動黏滯鍵，因此開發團隊特別設計確認視窗，避免玩家誤觸。
有趣的是，開發團隊早在31年前就曾考慮加入「不再顯示」的勾選框，但當時為了讓更多使用者認識 Windows 的協助工具，最終沒有採用。直到2026年，微軟才終於把這個簡單的功能加回來。
事實上，「黏滯鍵」並非毫無用途，這是 Windows 專為不方便同時按下多個按鍵的使用者設計的協助工具。開啟後，即使無法同時按住 Ctrl 與 C，也能透過依序按下兩個按鍵，完成複製指令。
此外，Windows 還有另一項「篩選鍵」（Filter Keys）功能，只要長按右側 Shift 鍵8秒就可能觸發，主要用來忽略過短或重複的按鍵輸入。這次微軟也同步為篩選鍵提示加入不再詢問的選項。
如果不想等新版更新，目前 Windows 11 使用者也可以直接進入「設定」→「協助工具」→「鍵盤」→「相黏鍵」，關閉透過快捷鍵啟動的選項，就能避免玩遊戲時再次被提示視窗打斷。