我是廣告 請繼續往下閱讀

公平會：樂比亞占有率低 對市場影響有限

統一、樂比亞結合 公平會：帶來整體經濟利益

統一集團於2026年4月底宣布，由旗下統一超商斥資約新台幣20.54億元策略入股日本超人氣生鮮超市樂比亞（LOPIA）台灣業務。公平會今（9）日決議，統一企業股份有限公司，擬透過從屬公司統一超商取得日商樂比亞旗下新設零售超市公司及食品加工公司股份，因無顯著的限制競爭疑慮，不禁止其結合。公平會表示，日商樂比亞規劃將其臺灣分公司所經營的「LOPIA超市」之超市及食品製造業務進行分割，並新設零售超市公司及食品加工公司等2家公司，再由統一超商取得該2家新設公司各51%及49%股份，因統一超商及日商樂比亞營業額達到結合申報門檻，且無《公平交易法》第12條除外適用情況，依法由統一企業等事業提出結合申報。公平會指出，統一企、統一超經營食品製造、連鎖式便利商店等業務，樂比亞則主要經營量販超市及食品製造；另外，統一企業旗下康達盛通公司及統康公司亦經營量販超市，品牌為「萬家福」、「樂家康」、「Mia C'bon」，故公平會從水平結合、垂直結合與多角化結合的角度進行評估。水平結合方面，樂比亞於量販超市及食品製造之市場占有率甚低，結合所增加市場占有率有限，且市場上仍有其他具競爭力之業者，消費者亦有多元購物選擇，尚難認本結合有實質減損市場競爭疑慮。垂直結合方面，考量參與結合事業相關食品製造供應規模在整體食品加工製造市場上占比不高，且市場上仍有其他供應商可供選擇，尚難認本結合將產生顯著之市場封鎖效果。就多角化結合而言，統一超商雖可能透過跨通路行銷及會員資源整合，提升日商樂比亞之品牌曝光度，然考量相關市場之競爭情形，尚無具體事證顯示本結合將顯著改變市場競爭的態勢。公平會進一步表示，本結合有助於參與結合事業整合食品製造、物流及零售通路資源，提升經營效率，並可望增加商品及服務選擇、促進產業投資，帶來整體經濟利益。基此，公平會審議後認為本結合案對相關市場尚無顯著限制競爭疑慮，得認整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依《公平法》第13條第1項規定，不禁止其結合。