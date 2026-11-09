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藝人陳為民日前不慎從樓梯摔落，背部及脊椎附近受到撞擊，當下還能自行起身，甚至一路走回家，原以為休息就能恢復，沒想到隔天開始疼痛加劇，接連三天幾乎動彈不得，至今下背仍不時出現疼痛。他登上民視《醫學大聯盟》分享驚險經歷，也提醒觀眾，受傷當下還能活動，不代表身體真的沒有大礙。陳為民透露，摔落樓梯後雖然撞到背部，當時仍能正常行走，因此沒有立刻察覺傷勢嚴重。回家後，疼痛卻逐漸浮現，隔天更幾乎無法活動，整整持續三天才稍微緩解，目前下背依舊會痛。他也分享，前年牽機車時，左膝曾突然劇烈疼痛，當下仍勉強騎車回家，直到車友提醒才前往就醫，檢查後發現膝蓋積水，所幸不必開刀。巧的是，他才剛走出醫院就遇見許效舜，讓他笑說，早知道應該先向這位「痛風前輩」請教。同場來賓曾治豪則分享演出糗事，透露自己曾在錄影前一晚臨時換歌，根本來不及背熟歌詞，正式演唱時只能含糊帶過，整首歌宛如念咒語。A-Lin聽完忍不住虧他：「你唱的是韓文，還是泰文？」讓全場笑翻。檸檬也坦言自己經常忘東忘西，曾找不到電視遙控器長達三天，只好花1590元購買手機遙控器App。一週後，她竟在冰箱裡發現被食物壓住的遙控器，卻完全想不起來自己何時把它放進冰箱。醫師洪暐傑提醒，後頸皮膚若出現變黑、增厚，摸起來宛如絨布的情況，可能是與胰島素阻抗有關的黑色棘皮症，體重過重或具有糖尿病家族史者更應留意。營養師許瓊月則建議，日常應從雞蛋、豆漿、豆腐、魚肉及雞肉等食物均衡攝取蛋白質，幫助維持肌肉量與身體機能。