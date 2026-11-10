2026年九合一選舉縣市長候選人政見發表會將於11月13日陸續登場，六都選委會也公布市長候選人公辦政見發表會時間，《NOWNEWS今日新聞》整理出各地發表會時間、轉播資訊以及抽籤號次提供讀者參考。
縣市：台北市
場次與時間：第一場：11/14（五）14:00 - 17:30、第二場：11/21（五）14:00 - 17:30
進行方式／形式重點：採兩場次公辦政見發表，候選人依序發表政見
轉播平台：台北市有線電視公用頻道（第3頻道）現場直播、北市選委會YouTube頻道
縣市：新北市
場次與時間：11/13（四）09:00 起
進行方式／形式重點：辯論式發表會（含候選人申論、4位發問人提問與結論，無交叉詰問）
轉播平台：新北市各有線電視公用頻道（第3頻道）、新北市選委會YouTube官方頻道
縣市：桃園市
場次與時間：11/17（二）09:00 起
進行方式／形式重點：公辦政見發表會，各候選人依抽籤順序發表政見
轉播平台：桃園市有線電視公用頻道（第3頻道）、桃園市選委會YouTube官方頻道
縣市：台中市
場次與時間：11/17（二）19:00 起
進行方式／形式重點：辯論式發表會（候選人申論10分鐘、接受2位發問人提問及結論）
轉播平台：台中市有線電視公用頻道（第3頻道）、台中市選委會YouTube官方頻道
縣市：台南市
場次與時間：第一場：11/17（二）18:30 起、第二場：11/20（五）18:30 起
進行方式／形式重點：採兩場次公辦政見發表，逐一說明政見理念
轉播平台：台南市各有線電視公用頻道（第3頻道）、台南市選委會YouTube官方頻道
縣市：高雄市
場次與時間：11/14（五）14:00 - 17:00
進行方式／形式重點：公辦政見發表會，各候選人發表政見
轉播平台：高雄市各有線電視公用頻道（第3頻道）、高雄市選委會YouTube官方頻道
2026九合一選舉 六都市長參選人抽籤號次
台北市
1號：郭璽（台灣麻將最大黨）
2號：林志成（無黨籍）
3號：沈伯洋（民進黨）
4號：蕭文乾（台灣SoR無法黨）
5號：蔣萬安（國民黨）
6號：唐新民（三勢團結促進聯盟）
新北市
1號：蘇巧慧（民進黨）
2號：蘇輝湟（無黨籍）
3號：李四川（國民黨）
桃園市
1號：黃世杰（民進黨）
2號：張善政（國民黨）
台中市
1號：何欣純（民進黨）
2號：洪麗華（司法正義黨）
3號：江啟臣（國民黨）
台南市
1號：蕭燐洪（台灣SoR無法黨）
2號：謝龍介（國民黨）
3號：陳亭妃（民進黨）
4號：葉人文（無黨籍）
高雄市
1號：張靜（司法改革黨）
2號：王肇民（無黨籍）
3號：柯志恩（國民黨）
4號：洪方隆（無黨籍）
5號：賴瑞隆（民進黨）
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場次與時間：第一場：11/14（五）14:00 - 17:30、第二場：11/21（五）14:00 - 17:30
進行方式／形式重點：採兩場次公辦政見發表，候選人依序發表政見
轉播平台：台北市有線電視公用頻道（第3頻道）現場直播、北市選委會YouTube頻道
縣市：新北市
場次與時間：11/13（四）09:00 起
進行方式／形式重點：辯論式發表會（含候選人申論、4位發問人提問與結論，無交叉詰問）
轉播平台：新北市各有線電視公用頻道（第3頻道）、新北市選委會YouTube官方頻道
縣市：桃園市
場次與時間：11/17（二）09:00 起
進行方式／形式重點：公辦政見發表會，各候選人依抽籤順序發表政見
轉播平台：桃園市有線電視公用頻道（第3頻道）、桃園市選委會YouTube官方頻道
縣市：台中市
場次與時間：11/17（二）19:00 起
進行方式／形式重點：辯論式發表會（候選人申論10分鐘、接受2位發問人提問及結論）
轉播平台：台中市有線電視公用頻道（第3頻道）、台中市選委會YouTube官方頻道
縣市：台南市
場次與時間：第一場：11/17（二）18:30 起、第二場：11/20（五）18:30 起
進行方式／形式重點：採兩場次公辦政見發表，逐一說明政見理念
轉播平台：台南市各有線電視公用頻道（第3頻道）、台南市選委會YouTube官方頻道
縣市：高雄市
場次與時間：11/14（五）14:00 - 17:00
進行方式／形式重點：公辦政見發表會，各候選人發表政見
轉播平台：高雄市各有線電視公用頻道（第3頻道）、高雄市選委會YouTube官方頻道
2026九合一選舉 六都市長參選人抽籤號次
台北市
1號：郭璽（台灣麻將最大黨）
2號：林志成（無黨籍）
3號：沈伯洋（民進黨）
4號：蕭文乾（台灣SoR無法黨）
5號：蔣萬安（國民黨）
6號：唐新民（三勢團結促進聯盟）
新北市
1號：蘇巧慧（民進黨）
2號：蘇輝湟（無黨籍）
3號：李四川（國民黨）
桃園市
1號：黃世杰（民進黨）
2號：張善政（國民黨）
台中市
1號：何欣純（民進黨）
2號：洪麗華（司法正義黨）
3號：江啟臣（國民黨）
台南市
1號：蕭燐洪（台灣SoR無法黨）
2號：謝龍介（國民黨）
3號：陳亭妃（民進黨）
4號：葉人文（無黨籍）
高雄市
1號：張靜（司法改革黨）
2號：王肇民（無黨籍）
3號：柯志恩（國民黨）
4號：洪方隆（無黨籍）
5號：賴瑞隆（民進黨）
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