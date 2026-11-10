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2026年九合一選舉縣市長候選人政見發表會將於11月13日陸續登場，六都選委會也公布市長候選人公辦政見發表會時間，《NOWNEWS今日新聞》整理出各地發表會時間、轉播資訊以及抽籤號次提供讀者參考。場次與時間：第一場：11/14（五）14:00 - 17:30、第二場：11/21（五）14:00 - 17:30進行方式／形式重點：採兩場次公辦政見發表，候選人依序發表政見轉播平台：台北市有線電視公用頻道（第3頻道）現場直播、北市選委會YouTube頻道場次與時間：11/13（四）09:00 起進行方式／形式重點：辯論式發表會（含候選人申論、4位發問人提問與結論，無交叉詰問）轉播平台：新北市各有線電視公用頻道（第3頻道）、新北市選委會YouTube官方頻道場次與時間：11/17（二）09:00 起進行方式／形式重點：公辦政見發表會，各候選人依抽籤順序發表政見轉播平台：桃園市有線電視公用頻道（第3頻道）、桃園市選委會YouTube官方頻道場次與時間：11/17（二）19:00 起進行方式／形式重點：辯論式發表會（候選人申論10分鐘、接受2位發問人提問及結論）轉播平台：台中市有線電視公用頻道（第3頻道）、台中市選委會YouTube官方頻道場次與時間：第一場：11/17（二）18:30 起、第二場：11/20（五）18:30 起進行方式／形式重點：採兩場次公辦政見發表，逐一說明政見理念轉播平台：台南市各有線電視公用頻道（第3頻道）、台南市選委會YouTube官方頻道場次與時間：11/14（五）14:00 - 17:00進行方式／形式重點：公辦政見發表會，各候選人發表政見轉播平台：高雄市各有線電視公用頻道（第3頻道）、高雄市選委會YouTube官方頻道1號：郭璽（台灣麻將最大黨）2號：林志成（無黨籍）3號：沈伯洋（民進黨）4號：蕭文乾（台灣SoR無法黨）5號：蔣萬安（國民黨）6號：唐新民（三勢團結促進聯盟）1號：蘇巧慧（民進黨）2號：蘇輝湟（無黨籍）3號：李四川（國民黨）1號：黃世杰（民進黨）2號：張善政（國民黨）1號：何欣純（民進黨）2號：洪麗華（司法正義黨）3號：江啟臣（國民黨）1號：蕭燐洪（台灣SoR無法黨）2號：謝龍介（國民黨）3號：陳亭妃（民進黨）4號：葉人文（無黨籍）1號：張靜（司法改革黨）2號：王肇民（無黨籍）3號：柯志恩（國民黨）4號：洪方隆（無黨籍）5號：賴瑞隆（民進黨）