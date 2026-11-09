受到顯著東北季風南下影響，全台都迎來有感降溫天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁指出，這波冷空氣強度偏強，今（9）日入夜後各地氣溫將快速下降，今晚至明（10）日清晨，是氣溫最低的時間點，中部以北與宜蘭地區低溫預計僅剩15至16度，請民眾早晚出門務必適時添衣防寒。
北台灣急凍 明晨低溫下探15度
鄭傑仁說明，今晚明晨中部以北、宜蘭低溫下探15度，其他地區夜間低溫也僅約17至19度，沿海空曠地區與近山區氣溫可能更低，明天白天北部與宜蘭整天高溫不會超過20度，其他地區高溫則20至26度，中南部地區白天雖然體感舒適，但仍需特別留意日夜溫差較大。
除了降溫之外，迎風面地區的降雨機率也明顯提高，北台灣迎風面連3天降雨增多，今天晚上北部與東半部持續有不定時短暫雨，且要注意局部大雨，明後兩天大雨機率雖然降低，但是桃園以北、東半部仍有短暫陣雨，新竹以南則維持多雲到晴。
周四冷空氣減弱 查帕卡颱風無直接影響
鄭傑仁表示，這波東北季風將持續影響至周三，周三白天起隨著冷空氣逐漸減弱，全台各地氣溫將開始逐漸回升，周四高壓東移且環境轉吹偏東風，各地氣溫持續回升，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及雙北山區偶有零星短暫陣雨。
此外，第31號颱風「查帕卡」已於今天凌晨增強為中度颱風，目前颱風位於台灣東方海面並逐漸向東移動遠離，對台灣陸地天氣沒有直接影響，不過颱風將為台灣沿海帶來長浪，明天至周四，北海岸、東半部及恆春半島沿海風浪較大，前往海邊活動需注意安全。
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鄭傑仁說明，今晚明晨中部以北、宜蘭低溫下探15度，其他地區夜間低溫也僅約17至19度，沿海空曠地區與近山區氣溫可能更低，明天白天北部與宜蘭整天高溫不會超過20度，其他地區高溫則20至26度，中南部地區白天雖然體感舒適，但仍需特別留意日夜溫差較大。
除了降溫之外，迎風面地區的降雨機率也明顯提高，北台灣迎風面連3天降雨增多，今天晚上北部與東半部持續有不定時短暫雨，且要注意局部大雨，明後兩天大雨機率雖然降低，但是桃園以北、東半部仍有短暫陣雨，新竹以南則維持多雲到晴。
鄭傑仁表示，這波東北季風將持續影響至周三，周三白天起隨著冷空氣逐漸減弱，全台各地氣溫將開始逐漸回升，周四高壓東移且環境轉吹偏東風，各地氣溫持續回升，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及雙北山區偶有零星短暫陣雨。
此外，第31號颱風「查帕卡」已於今天凌晨增強為中度颱風，目前颱風位於台灣東方海面並逐漸向東移動遠離，對台灣陸地天氣沒有直接影響，不過颱風將為台灣沿海帶來長浪，明天至周四，北海岸、東半部及恆春半島沿海風浪較大，前往海邊活動需注意安全。