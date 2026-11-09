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大研生醫今（9）日公佈10月營收與今年度前三季財報，前10月累計營收19.11億元、年增38.94％；前三季稅後盈餘3.44億元、年增61.13 %，已超越2025年全年營收與獲利，每股稅後EPS為0.43元，營收與獲利雙創歷史新高。第四季進入年度電商銷售旺季，雙11等重要購物檔期登場，有望進一步挹注營收，延續營運成長動能。大研生醫董事長林東慶表示，公司持續深耕魚油、葉黃素及益生菌等核心品類，並透過差異化配方與劑型拓展產品線。在台灣市場，公司將持續深化品牌經營與通路布局，並逐步擴大日本等海外市場的營運規模，為中長期成長奠定基礎。在海外市場方面，日本業務持續成長，以自營官網、日本樂天與亞馬遜為主要銷售通路，會員回購與新客拓展同步提升，旗下高濃度魚油更於日本電商平台榮獲銷售第一，進一步擴大品牌在當地電商通路的觸及。展望第四季持續透過品牌曝光與檔期促購，積極掌握年底電商旺季商機，挹注第四季銷售動能。