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舉馬偕、陳樹菊都是菩薩 曹興誠：沈伯洋與菩薩精神相呼應

沈伯洋勝選撈好處？曹興誠：實在很可笑

聯電創辦人曹興誠日前形容台北市長選舉是「菩薩和邪靈的對決」引發熱議，外界質疑民進黨候選人沈伯洋勝選後，曹從中有好處可撈，對此曹興誠今（9）日反嗆實在很可笑，「只能說，菩薩與邪靈不同道，夏蟲不可語冰，井蛙不可語海」。曹興誠過去形容台北市長選舉是「菩薩和邪靈的對決」，今日再發文表示，台灣是福地，經常有菩薩示現，所謂菩薩，就是兼具慈悲、智慧，又肯發願救苦，努力不懈的人。例如馬偕博士，1872年從加拿大抵達淡水，免費為民眾看病、拔牙。後來在1879年創辦馬偕醫院，並於1884年建立全台第一所女子學堂，推動女子教育，像馬偕這樣來台奉獻的外國傳教士，共有36位之多。這些人雖然不是佛教徒，但都深具「悲、智、願、行」的能力和精神，稱之為菩薩，絕不為過。曹興誠也提到，外來的菩薩之外，台灣本土菩薩也所在多有，陳樹菊女士，在台東經營菜攤，40多年來，每日工作19個小時，一天只吃一餐，不買新衣、不講究物質享受，將賣菜賺來的每一分錢，像「滴水穿石」般，慢慢累積出數千萬巨款，然後捐出救助貧苦和遭遇急難的兒童，讓人敬佩感動，像這樣「悲智願行」的菩薩，其實遍布在台灣各行各業，建立了台灣極高的道德標準。有人說，台灣最美的風景是人，而台灣人所以美麗，是因為大家或多或少都受到菩薩精神的感召。曹興誠說，沈伯洋這次參選台北市長，讓人看到了他「悲、智、願、行」的內涵，與大家尊敬的菩薩精神相呼應，所以產生了極大的感染力，匯成了浩浩蕩蕩的洋流。最後曹興誠表示，自己很尊敬沈伯洋的菩薩精神，也很榮幸成為洋流中的小水滴。現在有人說，沈伯洋當選以後，他會從中撈什麼好處，認為實在很可笑，「只能說，菩薩與邪靈不同道，夏蟲不可語冰，井蛙不可語海」。