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伺服器滑軌客製尺寸條件嚴苛

精密工藝與3750項專利構築難以跨越的護城河

人工智慧浪潮蓬勃發展，除了晶圓代工龍頭台積電領銜之外，還有其他台灣的重量級廠商在AI伺服器供應鏈具核心地位。外媒提到，台灣滑軌製造大廠川湖科技今年股價狂飆，成為保護輝達機櫃伺服器的重要關鍵技術，也受到極大關注。根據科技媒體wccftech報導，目前市場對先進AI晶片、資料中心及動態隨機存取記憶體（DRAM）投以空前的關注，但整個供應鏈中最常被忽視的環節之一，莫過於承載所有硬體的零組件。以研發製造家用抽屜滑軌起家的台灣公司川湖科技（King Slide Works）被點名，報導提到，一般人絕難聯想到一家原本生產廚房櫥櫃抽屜滑軌的製造商，目前在高階 AI 伺服器機架適用的精密滑軌市場中，估計已斬獲 70% 至 90% 的龐大市占率。報導提到，標準伺服器滑軌的機械運作原理，本質上與高負重廚房抽屜相同，皆仰賴三節鋼片在數排鋼珠滾珠上順暢滑移。這看似讓川湖決定轉向大規模量產 AI 伺服器機架導軌時占盡先機；但現實遠比想像中嚴苛，現代 AI 機櫃面臨的嚴苛物理限制，對機械精密度提出了極致要求。一組 AI 伺服器兩條滑軌厚度僅 6.1 毫米，但在維護作業中完全向外拉出時，必須穩穩承托重量超過 40 公斤的機箱，且全程不得發生任何變形彎曲或卡死，這是一項極為艱鉅的工藝考驗。每套滑軌總成包含 100 多個精密零件，尺寸要求極為嚴苛，容許誤差不得超過 0.02 毫米。隨著輝達新一代Blackwell GB200等架構登場，工程挑戰更是顯著攀升，機櫃重量不斷增加且需騰出足夠的空間，容納水冷系統與沿著機櫃內部走線的管線，使滑軌的設計與製造難度呈倍數成長。單條滑軌發生故障的代價極其慘重，可能導致價值數十萬美元的高階運算硬體瞬間摔落砸毀。正是這項關鍵風險，迫使超大規模雲端服務商（Hyperscalers）與伺服器代工廠絕不敢冒險採用廉價的替代方案，也讓川湖得以坐享驚人的毛利率。這項工程專長已將川湖的業務打造成一座金礦。數據顯示，川湖在 2026 年第二季寫下了驚人的 87.4% 毛利率；一套售價不到百美元的滑軌組件，守護的卻是價值數百萬美元的精密設備。然而，複製這些 AI 伺服器機櫃理論上並非完全不可能的任務，川湖自然也為此築起了滴水不漏的防線。川湖是如何做到的？關鍵在於其握有約 3,750 項專利，涵蓋客製化沖壓產線、電鍍工藝、模具設計到卡榫鎖定，為潛在競爭對手築起一道幾乎不可踰越的法律與製造高牆。在該市場中，川湖唯一感受到的些許威脅，是來自台灣的同業南俊國際（Nan Juen）跨足此領域，並在歷經努力後成功切入輝達供應鏈，躍升為 GB200 的合作夥伴。然而，報導認為，川湖的產業霸主地位預計在未來數年內仍將屹立不搖，特別是在其已通過逾 6 億美元的資本支出計畫、全力興建全球規模最大的伺服器滑軌生產基地之後，龍頭地位勢必更加穩固。