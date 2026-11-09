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▲演唱會倒數1個月，高明駿（如圖）決定祭出「感謝大禮包四連發」來回饋大家，除了舉辦限量親筆簽名周邊抽獎的活動，還會與中獎歌迷一起大合照。（圖／宇禾數位提供）

歌手高明駿出道38年首場個人大型演唱會《高明駿－誰說我不在乎》台北站，原定10/23於ZEPP NEW TAIPEI舉辦，未料開唱前夕遇到強颱「薔琵」攪局，因考量歌迷安全決定延至12/5，並開放全額退票作業，不過仍有超過95%歌迷不退票力挺，僅有少量票券釋出；為了這場睽違26年的同樂會，高明駿不僅特別增加「歌迷點歌」環節，還安排專屬驚喜，將現場隨機找歌迷一起合唱經典對唱情歌〈今生註定〉。而近日備戰演唱會的他，也自豪腰圍從年輕時到現在都沒變，62歲仍維持在30吋。高明駿首場大型個唱因颱風延期，第一時間他便錄製影片向大家誠懇致歉，事後更不斷在社群上關心歌迷的心情。得知超過95%的歌迷都為了這場演出留下時間，讓高明駿心懷感激地表示：「我們繼續努力再努力！」而演唱會倒數1個月，高明駿也決定祭出「感謝大禮包四連發」來回饋大家，除了舉辦限量親筆簽名周邊抽獎的活動，還會與中獎歌迷一起大合照。此外，高明駿還特別增加「歌迷點歌」環節，以及計劃隨機找現場歌迷一起合唱經典對唱情歌〈今生註定〉，到場的粉絲有機會與他近距離互動。他笑說：「這次馨平因為人在香港沒有辦法來，就讓幸運歌迷來當我的一日對唱主角，讓這場『命中註定』的緣分更加圓滿。」近日，高明駿積極備戰演唱會，除了每周固定3到4天持續運動、練嗓外，更嚴格執行「日走萬步」的健身計畫，把步行融入生活中，他透露：「舉凡平日移動去買菜、購物、甚至不坐電梯改爬樓梯，不知不覺就會累積步數。」今年62歲的高明駿不但維持最佳狀態與肺活量，整個人更是活力滿滿，他自豪表示：「因為愛上走路，腰圍其實從年輕時到現在都沒變，都是維持在30吋的腰圍！」並持續努力維持好狀態。