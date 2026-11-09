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室溫低於24度才出場！企鵝散步遊行首場11/19登場

▲黑腳企鵝已被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種，野外族群數量正快速下降。（圖／台北市立動物園）

增加活動量降低趾瘤風險！讓企鵝有更多探索空間

▲黑腳企鵝將在保育員引導下走出室內活動場，沿著規劃好的遊客步道探索環境，每次活動約15分鐘。（圖／台北市立動物園）

黑腳企鵝是極度瀕危物種！觀賞切記不追逐、不觸摸

想看企鵝搖搖擺擺散步遊行，不用特地出國了！台北市立動物園今年秋冬推出「企鵝走路趣」活動，首場活動將於11月19日上午9時30分登場，當室內溫度低於攝氏24度時，黑腳企鵝將在保育員引導下走出室內活動場，沿著規劃好的遊客步道探索環境，每次活動約15分鐘，現場還有企鵝保母的解說及問答，讓遊客近距離認識企鵝的生活習性。北市動物園表示，「企鵝走路趣」參考國外動物園的照養經驗，特別規劃讓黑腳企鵝在適合的天氣外出活動，將活動空間延伸至遊客參觀步道。當室內溫度低於攝氏24度時，保育員將引導企鵝走出原本的室內空間，並依照企鵝自身意願，在規劃範圍內自由活動，遊客有機會觀察牠們自然移動、探索環境，以及與同伴互動的模樣。「企鵝走路趣」首場活動訂於11月19日上午9時30分開始，每次散步約15分鐘，並搭配保育員解說及QA。後續活動時間將陸續公布於台北市立動物園官網「最新消息－教育活動」專區。若室內溫度高於攝氏24度，考量黑腳企鵝來自溫帶氣候，為維護動物福祉，當天將改在室內活動場餵食，並由保育員於參觀區域進行企鵝食魚解說。北市動物園專家補充，圈養環境中的黑腳企鵝可能因活動量不足、體重過重，導致足底長期承受壓力，增加罹患常見足部疾病「趾瘤」的風險。因此，除了增加室內活動場地，也規劃在適當氣溫下讓企鵝外出散步，藉由增加步行距離、減少長時間站立，促進足部健康，進一步提升個體健康與動物福祉。目前黑腳企鵝已被國際自然保育聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種，野外族群面臨商業漁業過度捕撈、食物資源不足、海洋污染、棲地劣化及人為干擾等威脅，數量正快速下降。動物園希望透過「企鵝走路趣」解說活動，讓遊客在欣賞企鵝可愛模樣的同時，也能進一步認識牠們面臨的生存危機，將對企鵝的喜愛延伸至海洋保育與永續議題。園方也提醒，活動以教育推廣及動物福祉為優先，企鵝是否外出由牠們自行決定。遊客觀賞時務必配合現場人員引導，降低音量，並遵守不喧嘩、不追逐、不觸摸、不餵食、不使用閃光燈及不超越管制範圍等規定，避免造成企鵝緊張或跌倒，共同維護友善的觀賞環境。