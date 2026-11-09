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全家雙11優惠出手！咖啡、霜淇淋多入組1111元

▲全家雙11咖啡優惠出爐，大杯特濃美式31杯1111元。（圖／業者提供）

▲全家大杯單品美式17杯1111元、單品拿鐵16杯1111元。（圖／業者提供）

▲全家茶飲40元系列至65元系列祭出多杯組優惠價。（圖／業者提供）

▲全家大杯美式4杯111元，平均單杯28元。（圖／業者提供）

▲全家酷繽果65元系列26杯1111元，平均單杯43元。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋3支111元，平均單支37元。（圖／業者提供）

▲全家茶葉蛋平均10元、熱狗平均28元。（圖／業者提供）

天冷搶客！7-11推出「人蔘咖啡」：寒冬補元氣

▲CITY CAFE推出「熊津黑蔘元氣美式」，11月24日前特價89元。（圖／業者提供）

▲「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」兩款新品於11月11日起至12月8日享優惠價99元。（圖／業者提供）

兩用隨行杯袋＋5杯冠軍咖啡組688元

▲「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」11月11日起推出絎縫兩用隨行杯袋。（圖／業者提供）

超商雙11咖啡優惠再一發！全家便利商店今（9）日起開跑雙11咖啡優惠，至11月11日限時3天，大杯特濃美式31杯1111元、大杯特濃拿鐵27杯1111元、霜淇淋33支1111元，最低6.3折起。天氣變冷，7-11也與韓國熊津合作，趁勢推出新品「黑蔘元氣美式」，《NOWNEWS》整理超商優惠重點一次看。◾大杯特濃美式31杯1111元，6.5折（原價55元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵27杯1111元，6.3折（原價65元、特價41元）◾大杯單品美式17杯1111元，6.5折（原價100元、特價65元）◾大杯單品拿鐵16杯1111元，6.3折（原價110元、特價69元）◾Let’s Tea 40元系列45杯1111元，6.2折（原價45元、特價25元）◾Let’s Tea 55元系列32杯1111元，6.3折（原價55元、特價35元）◾Let’s Tea 65元系列27杯1111元，6.3折（原價65元、特價41元）◾Let’s Tea 65元果茶系列3杯111元，5.7折（原價65元、特價37元）◾大杯美式4杯111元，6.2折（原價45元、特價28元）◾酷繽果65元系列26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）◾全家霜淇淋33支1111元，6.9折（原價49元、特價34元）◾全家霜淇淋3支111元，7.6折（原價49元、特價37元）◾冰塊杯11杯1111元，6.7折（原價15元、特價10元）◾酷繽球系列3杯111元，6.7折（原價55元、特價37元）◾茶葉蛋11顆111元，7.8折（原價13元、特價10元）◾熱狗35元系列4支111元，7.9折（原價35元、特價28元）7-11觀察到養生補給成為秋冬熱門話題，首度跨界攜手韓國「熊津黑蔘飲」，將美式咖啡與黑蔘融合，推出新品「熊津黑蔘元氣美式」，讓消費者在寒冬中補給元氣，新品於11月10日起正式上市，至11月24日前享元氣價89元（大杯原價114元）。「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也針對喜歡濃厚風味的消費者，推出冬日限定飲品「燕麥可可瑪奇朵」，同場加映「金盞花膠原蜜香拿鐵」以冠軍拿鐵為基底，融入金盞花萃取、膠原蛋白與蜂蜜的蜜香，口感香甜柔順，兩款飲品於11月11日起至12月8日享優惠價99元。7-11表示，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」於11月11日起再推出兩用隨行杯袋，搭配可調式肩提兩用，上市價450元（原價499元）。至12月8日前任選2杯不可思議咖啡可用299元加購。APP《OPENPOINT》行動隨時取限定優惠，11月11日至12月31日期間購買不可思議咖啡大杯冠軍美式或拿鐵5杯，搭配隨行杯袋組合價688元；購買大杯冠軍美式或拿鐵10杯，搭配隨行杯袋組合價888元。