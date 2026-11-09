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富邦集團董事長蔡明忠的么女蔡承融今（9）日被週刊爆料已經升格當媽，女兒目前已經滿月，預計明年3月與未婚夫陳俊瑋補辦婚宴，「先有後婚」消息震撼名媛圈。不過豪門千金先當媽再辦婚事並非首例，已故澳門賭王何鴻燊的四房長女何超盈，2019年也曾宣布懷孕，當時孩子的爸爸辛奇隆小她約7歲，甚至還是哈佛大學的在校生，同樣掀起熱烈討論。何超盈2019年3月公開懷孕3個月及訂婚喜訊。當時28歲的她，另一半辛奇隆僅約21歲，兩人相差約7歲，男方仍在哈佛大學主修心理學及神經科學，年紀與身分的差距一度引起外界熱議。辛奇隆來自哈爾濱富裕家庭，過去曾在SAT及托福考試取得亮眼成績，2016年考入哈佛後，被家鄉媒體封為「哈爾濱之光」。他與何超盈交往後，以大量氣球及戒指浪漫求婚，兩人其實早在2018年9月便已秘密訂婚。何超盈懷孕期間體重明顯增加，腹中寶寶也比同期胎兒大，最終於2019年8月28日提前約兩週剖腹生女，女兒體重約3.6公斤，取名辛千覓，小名「荷包蛋」。升格媽媽後，何超盈逐漸淡出公開場合，將生活重心轉向家庭及藝術事業。她與辛奇隆後來完成婚事，一家三口生活低調，2026年初還曾共同前往巴黎旅行，罕見公開溫馨全家福。回頭看這次引發討論的富邦小公主，向來行事低調的蔡承融，傳出與未婚夫陳俊瑋交往多年，如今兩人女兒已滿月，還與哥哥蔡承道的孩子一起拍攝滿月照，向親友分享喜訊。據報導，兩人將於2027年3月6日在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店舉行婚宴，預計邀請約300名親友。現年35歲的陳俊瑋擁有醫學背景，曾進入醫療體系工作，目前則以獨立投資為主。他在大學時期先透過共同友人認識蔡承道，之後才結識蔡承融並展開追求，兩年前也曾陪女方出席蔡明忠獲頒台大名譽法學博士的場合。