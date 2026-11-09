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上賽季效力中職富邦悍將的25歲火球男曾峻岳日前正式行使旅外球員權利，並登錄大聯盟入札系統啟動45天談判期，這則重磅消息也引發日媒高度關注。《東京體育報》特別以「台灣至寶」為題進行報導，回憶了曾經有7支日職球隊想要曾峻岳的過往。最後也警示了大聯盟12月即將面臨的「封館危機」，指出曾峻岳實際上的談判時間可能被大幅壓縮。《東京體育報》在報導中指出，被譽為「台灣至寶」的曾峻岳自2021年摘下中職新人王後，便展現出宰制級的後援實力。職業生涯6年間累計出賽287場，拿下一舉狂攬91次救援成功、56次中繼成功，防禦率僅僅1.57，更飆出打破中職本土紀錄的158公里火球。報導特別提到，曾峻岳曾代表台灣出戰世界棒球經典賽（WBC）及多項國際頂級賽事，展現抗壓的大將之風。日媒進一步回顧，早在2023年季後曾峻岳行使海外FA權利時，日本職棒就曾有多達7支球隊展開強烈爭奪戰，雖然當時他最終選擇留在富邦悍將，但他的宰制力早已獲得日職認可。大聯盟官方公告顯示，曾峻岳的45天入札交涉期將於美國時間12月22日截止。然而《東京體育報》精闢指出，大聯盟機構與球員公會之間的勞資協定（CBA）即將於12月1日正式失效。若雙方未能在此日期前達成新協定，大聯盟將全面進入凍結所有球員異動的「封館狀態」。這意味著，曾峻岳看似有45天的談判窗口，實質上若封館真的發生，交涉的時間恐將「不足一個月」。