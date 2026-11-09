我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龔明鑫也在頒獎典禮提到，國內中小企共有171萬家，占我國產業逾99%、創造8成以上就業，這些企業是台灣經濟命脈。（圖／記者鍾泓良攝影）

AI滲透率38% 龔明鑫：目標突破百萬家

中聯油脂所生產的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」，7月遭勒令停工，但因為其產量占全國1／3，迄今為止仍無法滿足國內需求。經濟部長龔明鑫今（9）日表示，面對市場短缺，政府已透過國內業者增產、降低進口關稅，預估到年底前可以增加1.5萬噸以上的沙拉油，並現場念起連絡電話，讓業者可以直接聯繫。中聯油脂大豆沙拉油先前驗出一級致癌物苯駢芘超標7月遭勒令停工，但因為其產量占國內近3成，政府也持續設法滿足國內市場需求。龔明鑫今日在出席「2026年小巨人獎、新創事業獎、中小企業創新研究獎暨女性創業菁英獎聯合頒獎典禮」表示，經濟部透過大成、泰山及台糖3家業者，1個月可以增產 4400 公噸產能，12月更可以額外700公噸，來到5100公噸，此外福壽原來的1200公噸也可以上架，滿足國內市場需求。另外，政府也透過降稅措施，讓進口量可以增加，希望到年底前可以再增加約5000公噸，認為這些量將可以滿足缺口。但龔明鑫也說，除了總量充足之外，也要確保可以舖貨給需要的業者，因此從10月迄今，已與89家團膳業者、市場商圈聯繫，合計媒合1842 公噸的沙拉油。他也提到，對於還有需求的市場、商圈，可以透過自治會直接與經濟部來協助調配，如果有需求就可以跟經濟部產發署、中企署馬上辦中心，電話是0800-280-280，馬上滿足需求。另外，龔明鑫也在頒獎典禮提到，國內中小企共有171萬家，占我國產業逾99%、創造8成以上就業，這些企業是台灣經濟命脈，也是今年經濟成長率可以創半世紀以來的紀錄，來到12%以上的重要功臣。他也說，中小企在數位轉型、導入AI是重要議題，去年10月迄今經濟部已經協助1.4萬家企業導入，目前AI滲透率約38%，希望這幾年可以達到50%以上，將AI導入中小企家數來到100萬家以上。