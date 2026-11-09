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分享獲獎歷程 一度以為是惡作劇

青少年物理啟蒙

擔任台師大光電工程研究所講座教授多年的克拉克（John Clarke），為2025年諾貝爾物理學獎得主，也是美國加州大學柏克萊分校教授。他今（9）日應邀重返台灣師範大學，分享超導電路中的巨觀量子穿隧現象及能量量子化等突破性研究成果及探索歷程。克拉克與台師大的學術淵源可追溯至2012年。當時受光電所邀請擔任講座教授至2017年，期間與光電所洪姮娥講座教授及研究團隊密切合作。台師大校長宋曜廷指出，克拉克過去擔任台師大講座教授期間，與校內研究團隊建立深厚學術合作關係，此次演講不僅是國際學術交流的重要時刻，也延續雙方多年來的研究情誼。在講座問答交流環節，學生首先好奇詢問克拉克接獲諾貝爾獎通知時的心情。克拉克幽默回憶，當時電話於凌晨兩點響起，突如其來的來電讓他一度懷疑是惡作劇。為確認消息真偽，他甚至在電話中反問對方有關自己早年就讀學校及研究經歷等問題，直到確認對方掌握詳盡的個人背景與學術資料，才相信自己真的獲得諾貝爾獎。克拉克說，瑞典方面於當地上午11時公布得獎名單，換算加州時間正好是凌晨兩點，因此才有這通深夜來電。消息正式公布後，他的電子信箱隨即湧入上千封祝賀信件，讓他深刻感受到這份榮譽帶來的熱烈迴響。另一位學生則將問題聚焦於克拉克的求學歷程，詢問他高中時期如何運用真空管自製示波器，以及這段經歷是否開啟了他對物理學的熱愛。Clarke分享，求學期間的暑假，他經常到校外擔任學徒，其中一段重要經歷是跟隨一位在英國劍橋創立電路公司的電工實習。當時，師傅曾告訴他，要真正理解較複雜的電路設計，必須具備微積分知識；而當時年僅15、16歲的他，已經能夠解一階及二階微分方程，因此得以將數學知識靈活運用於電阻、電容等電路原理的學習。在電晶體尚未普及的年代，克拉克運用課堂所學及真空管元件，親手組裝出示波器，甚至製作出能夠求解方程式的運算裝置。學校遷校期間，他還曾向到校參訪的英國亞歷山德拉公主介紹自己的發明。克拉克表示，為了讓自製設備真正運作，自己必須主動深入理解每個環節背後的科學原理。這段從理論學習到動手實踐的經歷，不僅是他人生中最難忘的體驗之一，也讓他從中培養出探索未知的好奇心，進而點燃對科學研究的熱情，成為日後走上物理研究之路的重要起點。