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▲石舫亘專心拍照，劉姿伶低頭看草仔粿喊著「今晚江啟臣和蔣萬安的宵夜就是這個了！」（圖／江啟臣競辦提供，2026.11.09）

▲鐵粉聽到廣播拜票的聲音，立即衝到管理室門口與石舫亘擁抱。（圖／江啟臣競辦提供，2026.11.09）

攤商暖塞熱騰騰草仔粿！夫人秒欽點：今晚宵夜有了

藍營「最強牽手」合體威力無法擋！台北市長蔣萬安夫人石舫亘、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶，繼上周在台北首度合體掀起熱烈迴響，今（9）日下午再度聯手出擊進軍台中，一口氣直搗北屯、潭子兩處指標性黃昏市場。儘管適逢周一休市潮、不少攤商未營業，兩人依舊在市場颳起粉紅旋風，甚至有熱情鐵粉一見到石舫亘，緊拉著手激動直呼「穩ㄟ啦！」石舫亘是國民黨台中市長候選人江啟臣的大學學妹，與劉姿伶本是舊識。兩人上周在台北首度同框掃街大受好評，被藍營封為最具親和力的「最強牽手」；今日下午兩人移師台中北屯知名的一點利黃昏市場，北屯區多位市議員與里長候選人紛紛趕抵現場。雖然遇上周一攤位稍顯冷清，但市場自治會特別開放辦公室廣播系統讓兩人發聲，身為宜蘭人的石舫亘立刻切換成「全台語模式」親切問候，接地氣的流利嗓音瞬間吸引大批人潮圍攏，熱情的婆婆媽媽們爭相上前擁抱、搶著合照。掃街過程中發生逗趣小插曲，有攤商看到兩人便興奮高喊「我也是台北人！」石舫亘與劉姿伶反應神速，上一秒還在為江啟臣拉票「請支持3號」，下一秒立刻展現絕佳默契改口喊出「請支持5號蔣萬安」。在市場穿梭拜票時，有熱情攤商特地遞上兩顆剛出爐、熱呼呼的草仔粿為兩人加油打氣，石舫亘與劉姿伶直呼暖心，立刻開心捧著草仔粿合影留念。看著手裡的道地小吃，劉姿伶忍不住打趣笑喊「今晚江啟臣和蔣萬安的宵夜就是這個了！」讓緊繃的選戰行程瞬間飄散滿滿的甜蜜生活感。