今（9）日公布世界排名，確定擠下瑞典一哥莫雷加德（Truls Moregard），從原本第6上升到第5，不僅追平個人生涯最高排名，也是自2021年之後，再度重返世界前5強。

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林昀儒收下4強450點積分 排名重回世界第5

對比去年戰績，林昀儒等於淨增275分，世界排名總積分從原本5595分上升至5870分，雖然無法擠下第4的王楚欽，但排名也正式超車5630分的莫雷加德，重返世界第5

相隔5年重返前5 林昀儒無緣超越王楚欽

林昀儒上一次排在世界第5，已經要追溯至2021年9月初

台灣桌球一哥林昀儒昨日在WTT法蘭克福冠軍賽男單4強賽，激戰7局不敵日本名將張本智和，收下450點積分，林昀儒今年征戰WTT法蘭克福冠軍賽男單，先後擊敗中國好手周啟豪、溫瑞博，一舉闖進4強，與日本強敵張本智和纏鬥7局，期間兩度扳平戰局，可惜最終仍以3：4惜敗，收下450點積分與1萬5000美元獎金。，也是再度回歸生涯最佳排名。，當時他剛打完東奧混雙銅牌，更新排名後上升到第5，但該月底就被巴西好手雨果（Hugo CALDERANO）超車，近4年大多都在6到10名之間排回。至於擊敗林昀儒的張本智和，最終也成功奪冠，收下多達1000分冠軍積分，總積分6963分，超越法國「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun），排名升至世界第2，僅次於世界球王松島輝空，王楚欽則維持在第4席位。