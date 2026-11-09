我是廣告 請繼續往下閱讀

2.7萬顆樂高打造巨型金馬獎座！高近2公尺、耗時120小時

樂高金馬復古攝影機不對外販售！影迷參加集點有機會拿限定禮

▲樂高專業認證大師黃彥智設計「樂高金馬復古攝影機」，作為金馬63入圍者專屬禮物，不對外販售。（圖／樂高提供）

劉冠廷收到樂高花束笑開懷！金馬官方幽默發文

▲Lulu黃路梓茵手捧繽紛樂高花束，與巨型樂高金馬獎座合影，為第63屆金馬獎獻上祝福。（圖／樂高提供）

第63屆金馬獎即將登場，台灣樂高（LEGO）今年首度攜手金馬影展，打造巨型「樂高金馬獎座」，使用超過2萬7000顆積木、耗時逾120小時手工拼砌而成，11月6日至22日於金馬影展現場展出，這次更特別設計不對外販售的「樂高金馬復古攝影機」，作為本屆入圍者的專屬禮物。除了巨型獎座，樂高花束也成為現場焦點，演員劉冠廷從金馬執委會主席張震手中收到花束後，開心露出燦爛笑容，可愛反應被金馬官方拍下分享。台灣樂高今年首度與金馬合作，最大亮點就是以積木打造的放大版「樂高金馬獎座」。這座作品耗時超過120小時，使用逾2萬7000顆樂高顆粒手工拼砌，高度接近2公尺，還原金馬獎座的經典輪廓，讓影迷能近距離欣賞積木堆疊出的細節。巨型樂高金馬獎座已於11月6日起在金馬影展現場亮相，預計展出至11月22日，當天也將移至第63屆金馬獎頒獎典禮現場，陪伴入圍者及得獎人迎接電影盛事。除了巨型金馬獎座，台灣樂高也邀請台灣唯一的樂高專業認證大師黃彥智，設計「樂高金馬復古攝影機」，以傳統電影攝影機為靈感，透過積木重現經典外型與細節，象徵電影從底片時代走向數位世代的發展。這款復古攝影機是特別獻給本屆金馬獎入圍者的專屬禮物，不會對外公開販售。不過，一般影迷仍有機會參與金馬影展現場的「#江湖集印帖」集點活動，獲得限定禮品，實際贈品內容及兌換方式則依現場公告為準。台灣樂高邀請品牌玩樂夥伴 Lulu 黃路梓茵，以樂高花藝系列打造專屬花禮，為金馬影展獻上祝福。花禮以10311蘭花盒組為核心，搭配10345插花擺飾及10368菊花，並由花藝品牌「浪花」結合金馬63江湖主題視覺色系設計。有趣的是，金馬影展官方近日也在社群平台分享一段影片，只見演員劉冠廷從金馬執委會主席張震手中拿到色彩繽紛的樂高花束，開心得笑容滿面。影片還幽默寫下「成功從張震主席手中 get 樂高花の冠廷」，並特別提醒「樂高花是可以帶走的喔！」金馬官方更在留言區打趣表示「冠廷：好興奮啊」。