我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前大聯盟總經理波登在節目中盛讚佐藤輝明的長打與選球潛力，直言其優於當年赴美的松井秀喜。（圖／記者葉政勳攝）

日本職棒（NPB）強打佐藤輝明正式透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），大聯盟官方向全聯盟30支球團發出合約交涉通知，讓這位現年27歲的阪神虎重砲瞬間成為自由市場上的炙手可熱的焦點人物。曾任大聯盟辛辛那提紅人、華盛頓國民總經理（GM）的資深記者波登（Jim Bowden），近日在播客節目《GM Territory》中大膽開示，不僅公開熱盼佐藤輝明加盟紐約洋基，甚至語出驚人地狂讚：「佐藤輝明身為新秀打者的潛力，遠遠超越當年剛挑戰美職的松井秀喜！」大聯盟官方日前正式公告開放各隊與佐藤輝明展開合約交涉，各家美媒球探紛紛端出分析報告。波登在最新一期的播客節目《GM Territory》中直言，目前大聯盟內部有非常多支球團正在密切鎖定佐藤，但他個人最私心期待的落腳處，就是紐約洋基隊的主場洋基體育場。「我真的非常渴望看到他在洋基體育場揮棒的畫面，」波登興奮地描繪洋基的未來藍圖：「想像一下，在洋基的先發打線中，由佐藤輝明、貝林傑（Cody Bellinger）、新星萊斯（Ben Rice）與當家巨星賈吉（Aaron Judge）相互穿插掩護，組成的中心棒次群，光是看著這樣的打線名單，我的口水都要流出來了！」更引發美日棒壇軒然大波的，是波登對於佐藤輝明歷史定位的極高背書。波登在節目中毫不掩飾地斷言：「以一名準備挑戰大聯盟的新秀資質來看，佐藤輝明是比當年剛赴美時的松井秀喜，還要優秀得多的頂級潛力股。」傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜在2003年加盟洋基前，在日職讀賣巨人已是連年繳出40轟、單季敲出50轟的三冠王級神獸；而佐藤輝明雖然擁有驚人的擊球初速與逆風開轟的怪力，但近年在日職的好球帶掌握度仍常被拿來放大檢視。波登的評論無疑將佐藤的期待值直接拉抬至大聯盟最頂峰。針對外界與部分大聯盟數據分析師對佐藤「揮空率偏高」的擔憂，波登則給出了截然不同的解讀，「確實，有一部分分析師非常擔心他在好球帶內外頻繁出現的揮空問題。」波登冷靜分析：「但我個人完全不擔心這點。佐藤不僅僅是盲目追求大棒，他擁有精準選出四壞保送的能力，且只要咬中球心就是扎扎實實的全壘打。更重要的是他在防守端的價值——他能守三壘，需要時也能移防一壘或左外野。無論如何，我個人真的太喜歡這名球員了！」