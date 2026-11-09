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台驊國際控股（2636）10月合併營收達新台幣33.58億元，月增12.09％、年增125.54％，創逾4年單月新高；累計今年前10月合併營收234.97億元，年增34.02％。公司表示，10月營收成長主要由海運業務帶動，受客戶拓展、貨運量增加及航線運價變化等因素影響，海運營收年增逾2倍；空運則受惠第四季貨運旺季及高科技產業出貨需求，維持成長。各業務表現方面，海運10月營收23.87億元，月增12.28％、年增204.22％，為集團營收成長主要動能。公司表示，持續深化主要航線經營，透過運價安排及艙位資源，拓展跨國製造業與國際貿易客戶，並結合海外據點在地服務，擴大國際客戶服務範圍。空運業務10月營收6.62億元，月增9.66％、年增43.88％。台驊指出，人工智慧、半導體、電子零組件及高科技設備相關供應鏈活動，帶動具時效性及專業運輸需求的航空貨運商機；集團持續拓展以美國為主要目的地的高科技產業運輸業務，強化航空貨運艙位安排、跨區域運輸協調及目的地物流服務。其他業務方面，中歐鐵路10月營收0.82億元，年增42.65％；內貿物流營收2.28億元，年增21.78％，均較去年同期成長。集團透過國際海空運、倉儲、報關、陸路運輸、跨境物流及目的地配送等服務，擴大不同產業客戶的物流服務範圍。展望第四季，台驊表示，將持續關注國際貿易政策、主要航線供需及高科技產業出貨動向，強化海空運核心業務的市場開發與運輸資源配置，並深化旗下子公司的專業發展與業務合作。同時，也將重視客戶與貨源結構、毛利管理、營運效率及風險控管，兼顧業務成長與獲利品質。