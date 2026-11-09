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▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者趙文彬攝 ,2026.05.28）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的說法，在短短10天內出現180度大轉彎。10月底，他還在受訪時強調與新加坡Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）的往來「完全正常」；11月8日，他卻發信給全體員工，坦承對結婚超過40年的妻子不忠。前後說法不一，讓外界開始質疑他的誠信，也擔心這場風暴背後，是否還藏著更多未爆彈。彭博社更指出，黃仁勳的個人品牌早已超越輝達，一人扛起整家公司的成敗，個人色彩過於濃烈，正是輝達最大的風險。時間回到10月29日，《紐約時報》首度披露美國官員認定黃樂替中國情報單位蒐集情報，並將黃仁勳列為目標。黃仁勳隨即接受彭博社專訪，強調他與黃樂的互動，跟平常與中國客戶及企業主管往來沒有兩樣。「我們的關係和往來都和Megaspeed有關，一切都很正常，沒有什麼不尋常。」黃仁勳當時這麼說，還表示黃樂已經離開Megaspeed，美國政府也從未告知他對黃樂的疑慮。11月6日，《金融時報》報導美國官員認為兩人曾經交往，輝達仍引用黃仁勳先前的說法，堅稱兩人只是一般業務往來。直到11月8日，《紐約時報》再爆國務卿魯比歐（Marco Rubio）今年春天親自督導起草一份最高機密備忘錄，依據對黃樂電子監控所得的情報，提醒川普政府官員注意黃仁勳與黃樂的密切關係。消息曝光短短幾小時後，63歲的黃仁勳就發信給輝達員工，承認婚外情。「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。」黃仁勳在信中寫道，也向同事表示：「我本應做得更好，才不辜負你們。」黃仁勳與黃樂的往來，最早可追溯到2024年。據《紐約時報》報導，黃樂當年在台北一家酒吧與一群科技業主管聚會時，打賭自己能把黃仁勳找來。她聯絡黃仁勳後不久，黃仁勳果然現身，還和眾人喝了一小杯威士忌。對此，輝達發言人當時解釋，業務團隊常在會議期間招待客戶，黃仁勳有空時也會到場談談市場近況。2025年5月22日，黃仁勳在台北三六食府宴客時，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂也在場，兩人搭肩說話的畫面被媒體拍下。彭博社去年12月報導，美國政府已著手調查Megaspeed的股權結構，以及是否將輝達晶片轉運至中國，調查人員特別關注黃樂在公司扮演的角色。但輝達當時仍為雙方往來辯護，表示內部查核未發現Megaspeed轉運晶片的證據，並確認該公司完全由中國境外持有和經營，沒有中國股東。輝達甚至表示，曾詢問華府官員是否需要停止與Megaspeed往來，得到的答覆是「沒有必要」。黃仁勳從否認到承認，讓外界不禁懷疑，這場風暴是否還沒結束。目前至少還有5大疑點待解：據彭博社報導，截至去年11月，Megaspeed已進口約13.6萬顆輝達GPU，但輝達查核人員在其資料中心只找到數千顆最新款晶片。《紐約時報》也報導，Megaspeed的馬來西亞關係企業在2024年6月至今年2月間，至少購入48億美元的輝達設備。其餘晶片究竟流向何處，仍是最大謎團。黃仁勳在川普重返白宮後，力促政府放寬對中晶片出口，川普最終在2025年底放行H200晶片銷往中國。外界質疑，黃仁勳的遊說立場，是否曾受到與黃樂關係的影響。對此，輝達表示，雲端合作夥伴從未要求輝達推動修改美國法律，或爭取向中國銷售晶片。黃仁勳表示美國政府從未告知他對黃樂的懷疑，但《紐約時報》報導，川普政府早在今年春天就收到相關備忘錄。他是否真的不知情，或是否曾向黃樂透露敏感資訊，都有待調查釐清。輝達行為準則將「私人關係」列為可能產生利益衝突的情況。黃樂是輝達客戶Megaspeed的主管，黃仁勳是否曾依規定揭露這段關係，將是董事會調查的重點。共和黨籍眾議員要求黃仁勳11月18日出席閉門簡報；民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）也公開要求他說明。美國商務部對Megaspeed的調查結果，今年也已移交司法部。除了誠信危機，這起事件也暴露出輝達長期存在的結構性問題：黃仁勳的個人品牌，早已超越輝達本身。彭博社指出，黃仁勳是引領全球AI熱潮最具代表性的人物，所到之處都能掀起「仁勳瘋」（Jensanity）。他標誌性的黑色皮衣、親民的夜市形象，讓他成為AI時代的代言人，在台灣更被捧為「AI教父」。但這也讓輝達的命運與黃仁勳個人緊緊綁在一起。據彭博社報導，輝達沒有公開的接班計畫，約有60名高階主管直接向黃仁勳報告。黃仁勳認為，這種扁平架構讓公司能靈活因應科技的快速變化，但也導致目前沒有任何人選，能隨時接下他那種幾乎不間斷的繁重工作。研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）直言：「輝達不是一間傳統公司，黃仁勳也不是傳統執行長。他就是輝達，主導公司的長期策略和方向。」他也指出，很難不把這次消息做負面解讀，因為事件涉及美國最重要企業的領導人、美國AI發展路線的設計者，「也讓相關人士的判斷力遭到質疑」。分析人士認為，當一家公司的價值高度依賴單一領導人，領導人的任何失誤，都可能直接衝擊公司股價與信譽。黃仁勳過去的個人魅力，是輝達的最大資產；如今，卻可能成為輝達最大的風險。目前，輝達董事會已展開獨立調查，並表示沒有理由認為美國國安或輝達機密受到損害，對黃仁勳仍有信心。美國總統川普也公開力挺，認為他應繼續擔任執行長。黃仁勳在信中則表示：「我愛我們的國家，也愛輝達。我會盡力保護輝達，維護美國的國家安全。」不過，從「完全正常」到「我對妻子不忠」，黃仁勳的公信力已經受到重創。隨著輝達財報、國會簡報與董事會調查陸續登場，這位AI教父能否挺過創立輝達30多年來最嚴重的危機，全球市場都在看。