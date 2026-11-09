掀起台灣直火漢堡排風潮的東京排隊名店「挽肉と米」，慶祝日本一年一度的11月29日「好肉日（いい肉の日）」，宣布於11月27日至11月29日，限時三天重磅推出日本山形縣「米澤牛」漢堡排。全台三間門市台北信義店、台北華山店、台中公益店同步登場，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，真實口感在炭香中吃得到濃郁肉香、入口即化口感好滿足。整理新菜價格、預約訂位資訊一次掌握。
挽肉と米「米澤牛」漢堡排開箱！真實口感曝
在日本，有個「好肉日（いい肉の日）」的節日，11月29日因日文數字「1129」的諧音與「いい肉（好肉）」相近，便成為象徵品嚐美味肉品的特別日子。不少品牌會推出一年一度的特殊菜單來慶祝。
2020年在東京創立的超人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，開幕爆紅成日本知名排隊名店，陸續於澀谷、京都等地展店都很有人氣，並可說是帶動台灣「直火漢堡排」專門店風潮的始祖。
同步在台引進「好肉日」活動，2026年嚴選細緻油花的「米澤牛」作為主角，直火現烤出炭香，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，實際試吃「米澤牛」漢堡排真實口感，在焦香風味中吃得到濃郁肉香，用筷子夾開便迸發肉汁，而且入口即化的口感好滿足。
推薦第一顆先吃原味；第二顆可搭配蘿蔔泥與椪醋，增添清爽感；最後第三顆拌入生食級雞蛋，滑順蛋液與肉排一起拌飯，是讓人難以抗拒的吃法。
喜歡鮮明口味的人，還可以依照喜好佐以青辣椒鹽漬檸檬、油漬清辣椒、麻辣粉或椒麻醬等配料，吃到不同層次的風味。同步推薦單點新菜「昆布菠菜」新菜，主打日式白高湯浸潤、配上柴魚片與少許橄欖油，吃得到清爽鮮甜；推薦可平衡濃郁的漢堡排口味。
好肉日11/27起限三天搶訂位！價格、預約資訊一覽
挽肉と米「米澤牛漢堡排套餐（三顆）」980元，搭配日本羽釜現煮白飯（免費續加）、味噌湯、蘿蔔泥＋椪醋、生雞蛋，將於11月27日（五）至11月29日（日）三天限定，台北信義、台北華山、台中公益三間門市同步登場。
活動期間僅供應此款限定奢華套餐，即日起已開放inline 線上預約。
私・犇鐵板燒 x 侍燒肉 x Drizzle by Fourplay！三日限定餐宴
「私・犇 鐵板燒」攜手曾獲2018年《米其林指南》一星殊榮的「侍燒肉」，與世界冠軍調酒名店Drizzle by Fourplay展開六手聯彈餐宴，以極致鐵板工藝結合15年燒肉職人手藝、並搭配國際冠軍調酒設計。
套餐開吃元祖幻切牛舌、和牛白金燒、蠔香活鮑魚 佐時令野蕈、澎湖野生大明蝦 佐第戎芥末醬、松阪牛赤身牛排、和牛漢堡排等餐點，甜點則以法式焦糖布里歐佐香蕉冰淇淋，搭配龜記研製特調茶藝。
11月13日（五）至11月15日（日） 三日晚間限定，「犇 × 侍燒肉 × Drizzle by Fourplay」跨界餐酒饗宴，每位4500元+10%服務費（搭餐酒Pairing+1000元），現正開放預約訂位。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在日本，有個「好肉日（いい肉の日）」的節日，11月29日因日文數字「1129」的諧音與「いい肉（好肉）」相近，便成為象徵品嚐美味肉品的特別日子。不少品牌會推出一年一度的特殊菜單來慶祝。
2020年在東京創立的超人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，開幕爆紅成日本知名排隊名店，陸續於澀谷、京都等地展店都很有人氣，並可說是帶動台灣「直火漢堡排」專門店風潮的始祖。
推薦第一顆先吃原味；第二顆可搭配蘿蔔泥與椪醋，增添清爽感；最後第三顆拌入生食級雞蛋，滑順蛋液與肉排一起拌飯，是讓人難以抗拒的吃法。
挽肉と米「米澤牛漢堡排套餐（三顆）」980元，搭配日本羽釜現煮白飯（免費續加）、味噌湯、蘿蔔泥＋椪醋、生雞蛋，將於11月27日（五）至11月29日（日）三天限定，台北信義、台北華山、台中公益三間門市同步登場。
活動期間僅供應此款限定奢華套餐，即日起已開放inline 線上預約。
「私・犇 鐵板燒」攜手曾獲2018年《米其林指南》一星殊榮的「侍燒肉」，與世界冠軍調酒名店Drizzle by Fourplay展開六手聯彈餐宴，以極致鐵板工藝結合15年燒肉職人手藝、並搭配國際冠軍調酒設計。
套餐開吃元祖幻切牛舌、和牛白金燒、蠔香活鮑魚 佐時令野蕈、澎湖野生大明蝦 佐第戎芥末醬、松阪牛赤身牛排、和牛漢堡排等餐點，甜點則以法式焦糖布里歐佐香蕉冰淇淋，搭配龜記研製特調茶藝。
11月13日（五）至11月15日（日） 三日晚間限定，「犇 × 侍燒肉 × Drizzle by Fourplay」跨界餐酒饗宴，每位4500元+10%服務費（搭餐酒Pairing+1000元），現正開放預約訂位。