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郵局ATM單筆存款上限提高！11/12起最高10萬元

▲郵局新制上路後，符合適用條件者單筆最高可存入10萬元，減少重複操作及等待時間。（圖／記者陳明安攝）

2種卡片存款方式適用！無卡存款上限仍是3萬

▲中華郵政指出，目前全台共有3,174台ATM，其中具備存款功能的ATM有1,017台，約占總數32%。（圖／記者葉政勳攝）

全台逾千台ATM具存款功能！占總數約32%

未來到郵局存錢將會更加便利了！中華郵政宣布，2026年11月12日起將調高ATM單筆存款金額上限，從6萬元提高至10萬元，中華郵政表示，自11月12日起調整郵局ATM單筆存款金額上限，由現行6萬元提高至10萬元。過去民眾若要存入超過6萬元的現金，可能需要分次操作，但等到新制上路後，符合適用條件者單筆最高可存入10萬元，減少重複操作及等待時間。中華郵政指出，此次調整是考量民眾日常使用千元鈔券的習慣，以及金融作業常以10萬元作為一紮整鈔的方式，希望藉此提升ATM存款效率與便利性。不過，此次調高額度並非所有ATM存款交易都適用。中華郵政說明，調整項目包括「郵局卡存入本張郵局卡帳號」，以及「他行卡存入本張銀行卡帳號」兩種交易方式，符合條件者單筆最高可存入10萬元。民眾前往ATM存款前，應先確認使用的卡片、存入帳號及交易方式是否符合規定，避免誤以為所有存款都能適用新上限。另外，無卡存款規定並未同步放寬，仍維持單筆最高3萬元、每日最高3萬元；ATM每次可存入的鈔券張數上限也維持100張。換句話說，即使新制將特定卡片存款的單筆上限提高至10萬元，也不能直接套用在無卡存款交易。中華郵政指出，目前全台共有3,174台ATM，其中具備存款功能的ATM有1,017台，約占總數32%。11月12日新制實施後，符合條件的存款交易即可適用單筆最高10萬元的新上限，對需要存入較大筆現金的民眾而言，可減少分次存款的不便。不過，並非每台郵局ATM都具備存款功能，民眾若有存款需求，前往之前可先確認據點是否設有存款ATM，並留意不同交易方式的額度限制。