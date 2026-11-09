我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳近期捲入與中國女間諜、新加坡資料中心業者「Megaspeed」前高層黃樂（Alice Huang）的桃色風暴，他在8日坦承婚外情，消息一出震撼全球，由於輝達官方先前不斷否認黃仁勳與黃樂有任何不正常關係，如今態度反轉引發誠信質疑。台股今（9）日展現強力反彈後，氣勢卻未延續到夜盤，美股盤前輝達股價也下挫。美媒紐約時報指出，黃樂曾兩次與黃仁勳在台灣碰面，首次2024年6月台北國際電腦展期間，LinkedIn上刊登的照片顯示黃樂在台北一間酒吧與科技業高層聚會。黃樂曾向在場與會者聲稱自己能找來黃仁勳，黃仁勳穿著招牌黑皮衣現身，與眾人共飲威士忌。第二次則是在2025年5月，黃仁勳與黃樂再度一起現身在三六食府，有台灣媒體拍到2人搭肩交談、黃樂親吻黃仁勳臉頰；黃仁勳AI供應商一同共進晚餐後，從店家離開接受媒體訪問，黃樂也悄悄跟在他身後。輝達執行長黃仁勳8日坦承婚外情，輝達董事會11月8日發表聲明指出，近期有報導指稱黃仁勳成為外國情報機構的目標，因此決定啟動獨立調查，由獨立董事組成委員會，並聘請外部獨立律師協助。值得注意的是，輝達發言人John Rizzo先前一再表示，黃仁勳每年接觸數千名客戶主管，與黃樂的互動並無異常。Megaspeed只是一般區域客戶，取得的是普通商業資訊，不涉及輝達敏感營業秘密或國安情報。輝達還宣稱先前已調查Megaspeed並無走私晶片至中國。然而，黃仁勳外遇消息一出，使得輝達發言人先前所稱黃仁勳與黃樂的互動並無異常的說法形同打臉自己，也讓輝達對外的誠信遭受質疑。在黃仁勳親自證實出軌後，輝達股價夜盤開低，截至台灣下午5時35分，盤前股價僅剩176美元，下跌接近6%。台股今日上漲1960點，收盤收在41661點，創下史上第二大漲點紀錄，但台指期夜盤未延續白天反彈力道，下跌534點。