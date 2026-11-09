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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承婚外情，對象疑似是中國間諜，中國外交部今（9）日首度在例行記者會上正面回應。發言人郭嘉昆以8個字駁斥「純屬捕風捉影，汙蔑抹黑」，面對外媒追問是否否認該女子為中國情報機構工作，他仍只重複同一句話。中國官方媒體隨後紛紛轉發這段回應，但截至目前，並未出現進一步替黃樂「平反」的深入報導或評論。據中國官媒新華社報導，記者在今天的例行記者會上提問，指黃仁勳承認與一名女子有婚外情，輝達已啟動調查，而美國官員此前稱該女子為中國情報機構工作，「中國外交部能否就此事作出回應？這起事件是否會影響下周中美元首在深圳的會晤？」郭嘉昆回答：「我們此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙蔑抹黑。」據中央社報導，法新社記者隨後追問，這是否代表中國外交部否認該女子為中國情報機構工作？郭嘉昆仍重複：「所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，汙蔑抹黑。」既未直接回應追問，也沒有談到這起事件是否影響川習會。外交部表態後，中國多家主流媒體隨即跟進報導。官方背景的《澎湃新聞》以「美方稱黃仁勳婚外情對象為中國情報機構工作，外交部：純屬捕風捉影」為題發布快訊；新浪新聞、新浪科技、科技媒體快科技等平台也紛紛轉發。值得注意的是，這是中國主流媒體首度在標題中，明確寫出「黃仁勳婚外情對象」被美方指為「為中國情報機構工作」。先前，《澎湃新聞》報導黃仁勳承認婚外情時，只聚焦道歉信、董事會調查，以及美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克的反應，完全沒有提到間諜指控。不過，從目前的報導內容來看，中國媒體大多只是轉述外交部的回應，並沒有進一步分析或替黃樂辯護。以《澎湃新聞》為例，報導內容除了外交部發言人的表態，沒有任何其他評論、分析或背景資訊，也沒有說明美方指控的依據與來源。截至目前，也未見《環球時報》等官方媒體發表社評，或以專文反駁美方說法。相較之下，中國自媒體與網友的討論則熱烈得多：有網友指稱黃樂「更像是CIA安插的」，也有自媒體文章質疑美方的間諜指控「漏洞百出」，認為僅憑幾張飯局照片無法證明她曾傳遞敏感資訊。分析人士指出，北京對這起事件的處理方式相當一致：官方定調否認，媒體只做轉述，避免讓間諜話題在國內進一步發酵。這樣的做法，一方面是在川習會前夕避免事件擴大，另一方面也是因為若要詳細「平反」，勢必需要說明黃樂的真實身分與經歷。目前黃樂自稱曾在湖南衛視、央視擔任記者，但湖南衛視主管表示沒聽過這個人，兩家電視台官網也查無資料，履歷真偽仍有疑問。美國總統川普預定11月18日至19日前往深圳出席APEC領袖峰會，並將與中國國家主席習近平會面。雖然郭嘉昆沒有回應事件是否會影響川習會，但外界普遍認為，黃仁勳風波已牽動美國對中晶片出口政策，美國國會也有議員呼籲暫停對中供應先進AI晶片，相關議題勢必成為峰會前中美雙方都必須面對的敏感變數。