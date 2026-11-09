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距離選舉僅剩19天，台南市議員黃肇輝、市議員候選人賴懋慶與立委郭國文，為了推廣返鄉投票，今（9日）在台南高鐵站旁高掛洋流看板，呼籲外漂的台南人回家投票。參選台南山區的賴懋慶表示，自己選區包含玉井、左鎮、楠西、南化，在地多以長輩為主，目前已透過陸戰組織與文宣，得到許多在地人支持。不過，賴懋慶坦言，山區仍有許多「外漂族」，是自己無法接觸到的對象。賴懋慶表示，希望藉由溫暖的洋流，能夠讓人在外地的山區人，願意回到台南，為自己的家鄉投下神聖的一票，賴懋慶更期許自己能跟上台北市長候選人沈伯洋的腳步，一同拚出逆轉勝。黃肇輝指出，這次選擇在台南高鐵站旁，掛上「返鄉投票」的看板，就是希望奔波的人群可以記住11月28日這個日子，並訂下回來台南的車票，返鄉投票。黃肇輝強調，自己的選區永康，在上一次選舉相當不容易，才在上次選舉民進黨3席全上，這次希望大家可以保持「戒慎恐懼」，讓永康可以再次打出全壘打。