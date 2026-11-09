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賽季 起跑位置 最終名次 2024年 第17位 冠軍 2025年 維修區起跑 季軍 2026年 第21位 亞軍

2026年F1巴西大獎賽在聖保羅Interlagos賽道落幕，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）因更換動力單元，從第21位起跑，卻在雨勢與濕滑路面中一路追上亞軍。若連同前兩年計算，他近3年在巴西站分別從第17位、維修區及第21位出發，最終全數站上頒獎台，再次證明「巴西雨戰之王」絕非浪得虛名。巴西站受到降雨影響，輪胎選擇、進站時機與賽道抓地力不斷變化。維斯塔潘因賽前更換RB22賽車動力單元，遭罰退至第21位起跑，但混亂環境反而成為他發揮操駕能力的舞台。比賽起跑後，維斯塔潘首圈便超越8名對手，從第21位衝上第13名；第5圈結束時更已進入第8名。隨著比賽進行，他持續掌握濕地煞車點與輪胎狀態，再配合紅牛車隊的進站策略，逐步攀升至頒獎台競爭行列，最終以第2名衝線，僅次於麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）。「從第21位起跑，最後竟然能拿下第2名，真的太不可思議。」維斯塔潘賽後表示，比賽前段的賽車速度相當出色，也完成多次精彩超車，「雨天比賽總會帶來更多機會，很高興我們把握住了，也替車隊拿下重要積分。」Interlagos向來以多變天候、高低落差及超車機會著稱，維斯塔潘近3年更將這條賽道變成個人逆襲秀場。2024年，他從第17位起跑一路超車，最終奪下分站冠軍；2025年自維修區出發，仍追回季軍；今年又從第21位殺上亞軍。3場比賽合計，他的起跑位置平均落在第19名之外，最終卻交出1冠、1亞、1季，連續3年站上頒獎台。尤其雨戰的能見度、抓地力及路線選擇瞬息萬變，車手不只需要速度，更必須精準判斷積水位置與輪胎狀態，這正是維斯塔潘最能拉開差距的領域。維斯塔潘並非紅牛唯一的亮點。隊友哈賈爾（Isack Hadjar）從第5位起跑，在多變天候下維持穩定節奏，配合車隊進站安排，最終拿下季軍，也是他本季第3度站上頒獎台，紅牛因此包辦第2、3名。哈賈爾坦言，這是自己經歷過最艱難的比賽之一，但車隊成功克服天候及輪胎帶來的挑戰，「很高興能和Max一起站上頒獎台，也要感謝維修區團隊的出色表現。」紅牛執行長兼車隊領隊梅基斯（Laurent Mekies）則形容，維斯塔潘再次完成「大師級演出」，從第21位追回第2名並非一般車手能夠做到；加上哈賈爾守住季軍，雙車登台也顯示紅牛在策略執行及雨戰速度上，依舊具備頂尖競爭力。