中媒《新民晚報》刊登專文報導，重點提到本次男單慘況，派出5名選手全數倒在4強之外，「其中擊敗王楚欽的溫瑞博，成為國乒最後希望，卻在8強輸給中國台北林昀儒。」

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周啟豪、溫瑞博都輸林昀儒 中國選手再度全軍覆沒

梁靖崑、向鵬首輪出局，王楚欽也在第2輪不敵溫瑞博，周啟豪、溫瑞博後續也陸續輸給中國台北選手林昀儒。

年輕梯次實力跟不上 中國隊王朝崩塌了？

此次中國隊主要派出主力搭配年輕選手參賽，希望通過高水準國際賽事，檢驗新加入成員的實力。但從結果來看，來自國外選手的威脅正日益加劇，日本年輕選手在比賽中展現出的流暢球風，以及在關鍵時刻的強大心理素質，令人印象深刻。

世界排名前3又沒有中國人 前10也僅2位

▲中國一哥王楚欽驚險保住世界第4行列。（圖／路透／達志影像）

WTT法蘭克福冠軍賽男單賽事、隨著張本智和奪冠劃下句點，最新一周世界排名更新，前3名依舊不見「世界霸主」中國選手的蹤影，最接近的是世界排名第4王楚欽，此事在中國國內也引發廣泛關注。中國隊挑戰本次WTT法蘭克福冠軍賽，派出梁靖崑、向鵬、王楚欽、周啟豪和溫瑞博5名選手參與男單，結果無人闖進4強，中國媒體《新民晚報》刊登一篇題為《中國隊男女單打均無緣四強，除王楚欽外，其餘男單選手皆負於外協會選手》的文章，重點回顧男單賽況。「女單方面，孫穎莎、王曼昱兩張王牌都缺席，最終派出蒯曼、陳熠兩位年輕小將，加上陳幸同、王藝迪出戰，結果分別輸給早田希娜、張本美和，4人都在4強前止步。文章分析指出：「中國媒體「直播吧」則以《低迷！國乒在WTT法蘭克福冠軍賽全軍覆沒！》為題，進行嚴厲指責，內文提到女單王牌孫穎莎，今年在6站冠軍賽中僅出戰重慶、蒙彼利埃兩站，最終收下一個女單冠軍，也是整個國乒今年唯一一個錦標賽冠軍。世界排名方面，松島輝空、張本智和分佔前2名，第3則是法國「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun），由於林昀儒僅收下4強450點積分，王楚欽得以驚險保住第4席位，且世界排名第6到第10，也只有一位中國選手，就是前世界球王林詩棟，他目前暫居第10名。