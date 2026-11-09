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輝達執行長黃仁勳坦承對妻子不忠，外遇風暴不只震撼全球科技圈，竟連完全不相干的男星祖雄也遭到波及。祖雄今（9）日透露，一早起床就無故被老婆佳娜訓了一頓，還被掃射「你們男人為什麼都一樣」，讓什麼都沒做的他委屈喊冤：「可是我什麼都沒做耶！」祖雄在社群平台發文表示，佳娜看到黃仁勳外遇新聞後情緒相當激動，一早便對著他訓話：「你們男人為什麼都一樣？為了爽那15分鐘，就背叛老婆小孩……你們男人都是垃圾！」突如其來的怒火讓祖雄滿頭問號，只能無奈附上驚恐表情，強調自己根本沒有做錯任何事。他還特別加上標籤寫道：「可是我什麼都沒做耶！」呈現已婚男性無辜遭受波及的真實反應。佳娜將黃仁勳的個人行為直接擴大至「你們男人」，祖雄則完全來不及替自己辯解，夫妻間逗趣互動也讓嚴肅的外遇風波意外多了一段插曲。黃仁勳日前被揭露曾與中國籍女子黃樂（Alice Huang）有過親密關係，隨後發信向輝達員工承認自己對妻子不忠。他表示自己的行為傷害了妻子與孩子，沒有任何藉口，並向家人、員工及股東公開道歉，希望未來能重新贏回信任。由於黃樂被美方指為中國情報資產，事件已從婚外情延燒至國家安全層面。輝達董事會宣布啟動獨立調查，黃仁勳也承諾全力配合；不過董事會強調，目前沒有理由相信美國國安或輝達公司機密曾遭洩露。美國國會則要求黃仁勳出席閉門簡報，說明雙方往來及公司的資訊安全機制。