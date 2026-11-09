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▲ 高雄市區濱海聯外道路（新台17線）開闢工程」，全線自橋頭典昌路至左營南門圓環，全長7.3公里，總經費約38億元，其中中央補助約26億元，市府出資約11億元。（圖／高市府提供）

立法院內政委員會今（9）日視察新台17線開闢工程，高雄市長陳其邁在陪同出席時表示，全線通車後，橋頭到左營市區車程可大幅縮短15至20分鐘，對高雄海線交通至關重要，預計2028年全線通車。市長陳其邁今天陪同內政部長劉世芳及立法院內政委員會視察新台17線開闢工程。陳其邁特別感謝劉世芳在擔任立委任內，及現任立委李柏毅接續爭取預算，同時也謝謝國土管理署的支持與國防部的促成，讓工程可以順利推動。為緩解左楠地區原台17線交通負荷並提高運輸效率，市府與中央攜手推動「高雄市區濱海聯外道路（新台17線）開闢工程」，全線自橋頭典昌路至左營南門圓環，全長7.3公里，總經費約38億元，其中中央補助約26億元，市府出資約11億元。陳其邁表示，全線通車後橋頭到左營市區的車程可大幅縮短至15至20分鐘，對高雄海線交通至關重要，也能紓解台積電廠區周邊翠華路的交通壓力，是左楠地區交通改善計畫中重要的一環。新台17線北段橋頭典昌路至楠梓德民路，已於2022年6月通車，南段各標工程全速推進，整體完成度已達75%且進度超前，部分路段已分段通車；目前緯六路至海平路之間的替代道路已先行通車，原台17線左側路段則還有軍方兩棟主要建築待拆遷，市府會先施作其他路段，待拆遷完成後立即接續施工，爭取提前完工。陳其邁也提到，包括右昌抽水站功能提升、廣昌滯洪池興建，另外美昌抽水站功能提升也預計11月底完工，過去遇豪大雨容易積淹水的情形也能獲得改善。這些都是市府及中央合作逐步完成的，未來北高雄還有許多建設，包括捷運紫線等都需要中央繼續支持。劉世芳表示，在前總統蔡英文主導下，南台灣S廊帶半導體產業計畫區從台南、高雄延伸到屏東，除了捷運、高速公路，右昌的新台17線也是重要的交通命脈之一。因此劉世芳也感謝在路線開闢與地方建設過程中，總統、行政院、經濟部、國防部及內政部的支持，中央與地方同一條心，加快建設速度。簡報後，一行人接續前往中海路口、中正哨及南門圓環啟文路口，實地視察工程進度。