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台股歷經上週重挫後，今（9）日迎來強勁反彈，加權指數終場大漲1960.06點，以41661.70點作收，漲幅4.94%，創史上第二大單日收盤漲點紀錄，成交值達8379.29億元。不過，指數強彈並未帶動外資回流，外資今天反而賣超900.56億元，連續8個交易日站在賣方，累計賣超7957.15億元；台指期淨空單也突破10萬口，達10萬1771口，呈現現貨與期貨籌碼偏空、指數卻大幅反彈的市場現象。觀察三大法人動向，外資及陸資今天賣超900.56億元，投信逆勢買超267.48億元，自營商則賣超312.18億元，三大法人合計賣超945.26億元。其中，外資自10月29日起連續8個交易日賣超，累計賣超7957.15億元，顯示外資現貨買盤尚未明顯回籠。期貨市場方面，根據台灣期貨交易所11月9日盤後資料，外資台股期貨未平倉多空淨額為負101771口，代表空方未平倉部位多於多方部位約10.18萬口。不過，期貨淨空單不一定代表外資全面看空，也可能是用來避險現貨持股，仍須搭配現貨買賣超及其他衍生性商品部位觀察。從盤勢來看，台股今天以40347.28點開出，盤中最高來到42349.36點，終場收在41661.70點，雖然收復4萬1000點關卡，但仍未站回盤中高點。值得注意的是，今天並非所有法人都站在賣方，投信反而買超267.48億元，與外資大幅賣超形成對比。後續應觀察投信買盤是否延續，以及外資現貨賣超是否收斂，才能進一步判斷市場籌碼是否出現轉變。整體而言，台股今天出現強勢反彈，但外資連續賣超、期貨淨空單維持高檔，仍是市場需要留意的訊號。接下來除了美股科技股及費城半導體指數表現，外資是否由賣轉買、台指期空方部位是否縮減，也將成為觀察台股反彈能否延續的重要指標。